WSJ: адміністрація Трампа закликала сенатора Грема пом’якшити санкції проти Росії

Адміністрація президента США Дональда Трампа звернулася до сенатора-республіканця Ліндсі Грема з проханням пом’якшити положення законопроєкту щодо нових санкцій проти Росії, передає "Європейська правда" з посиланням на The Wall Street Journal.

Останніми тижнями представники Білого дому таємно контактували з офісом Грема. Вони пропонували, зокрема, дозволити президенту самостійно визначати об’єкти санкцій і замінити у законопроєкті обов’язкові формулювання на рекомендаційні — замість «повинен» вжити «може».

В оточенні Грема таку ініціативу розкритикували і вважають, що такі правки зроблять законопроєкт» беззубим». Президент і так має повноваження запроваджувати санкції за власним розсудом, наголосили помічники сенатора.

Ініціаторами законопроєкту виступили Річард Блументаль (демократ) та Ліндсі Грем (республіканець). Його підтримують 80 сенаторів. Документ передбачає нові економічні санкції проти Росії у разі відмови від перемир’я, зокрема 500% мито на імпорт з країн, що купують російську нафту.