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ДЕСС затвердила перелік релігійних організацій, критично важливих у період війни

УПЦ МП перевіряють на зв'язок із РПЦ.

ДЕСС затвердила перелік релігійних організацій, критично важливих у період війни
очільник ДЕСС Віктор Єленський
Фото: Главком

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) затвердила перелік юридичних осіб — релігійних організацій, які належать до критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Наказ оприлюднили на офіційному сайті ДЕСС.

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Для перевірки служба співпрацювала з державними органами, зокрема з ДП «Національні інформаційні системи» (НАІС), яке надало повний перелік релігійних організацій з ЄДР. Відібрали 30 148 організацій, зареєстрованих не пізніше 26 грудня 2024 року. ДЕСС вилучила релігійні організації, які перебувають на тимчасово окупованих Росією материкових територіях України. 

У результаті остаточний перелік нараховує 7726 релігійних організацій.

ДЕСС повідомила, що наразі триває дослідження щодо афілійованості Української православної церкви — Київської митрополії УПЦ із Російською православною церквою. 
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