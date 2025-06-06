ДЕСС затвердила перелік релігійних організацій, критично важливих у період війни

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) затвердила перелік юридичних осіб — релігійних організацій, які належать до критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Наказ оприлюднили на офіційному сайті ДЕСС.

Для перевірки служба співпрацювала з державними органами, зокрема з ДП «Національні інформаційні системи» (НАІС), яке надало повний перелік релігійних організацій з ЄДР. Відібрали 30 148 організацій, зареєстрованих не пізніше 26 грудня 2024 року. ДЕСС вилучила релігійні організації, які перебувають на тимчасово окупованих Росією материкових територіях України.

У результаті остаточний перелік нараховує 7726 релігійних організацій.

ДЕСС повідомила, що наразі триває дослідження щодо афілійованості Української православної церкви — Київської митрополії УПЦ із Російською православною церквою.