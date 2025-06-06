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Росія просить МАГАТЕ посприяти з питанням про американське паливо для окупованої ЗАЕС

Росіяни хочуть або повернути паливо Штатам, або використати його для роботи станції.

Росія просить МАГАТЕ посприяти з питанням про американське паливо для окупованої ЗАЕС
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі
Фото: EPA/UPG

6 червня Росія звернулася до МАГАТЕ з проханням виступити посередником між Москвою та Вашингтоном у вирішенні питання про те, що робити з американським ядерним паливом, яке зберігається на Запорізькій АЕС, пише Reuters.

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Росія хоче перезапустити атомну електростанцію, і паливне питання - одне з тих питань, що є перепоною для задуму окупантів

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі повідомив цього тижня, що перезапуск ЗАЕС наразі неможливий через відсутність стабільного електропостачання та води для охолодження.

Глава Мінатому Росії Олексій Ліхачов заявив після зустрічі з Гроссі в п'ятницю, що Росія готова або використати паливо, яке поставила американська компанія Westinghouse, або повністю вивезти його та повернути до США.
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