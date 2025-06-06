Німецький генерал вважає, що Європа здатна компенсувати американську допомогу Україні

Європа може підтримувати опір України навіть у разі повного припинення військової допомоги з боку США.

Про це заявив генерал-майор Крістіан Фройдинг, який координує постачання зброї Німеччини, передає Reuters.

За його словами, країни Європи та Канада вже перевищили обсяг минулорічної американської допомоги Україні, яка становила близько $20 мільярдів. Частка цих країн у загальних витратах західних союзників становить близько 60%.

«На нашому континенті точиться війна проти України, яка є також війною проти європейського безпекового порядку. Якщо буде політична воля, знайдуться і ресурси, щоб значною мірою компенсувати підтримку США», — наголосив Фройдинг.

Він зазначив, що Україна продовжує отримувати озброєння, схвалене ще попереднім президентом США Джо Байденом. Проте поки не зрозуміло, чи чинний президент Дональд Трамп погодиться на нові постачання або дозволить третім країнам купувати американське озброєння для Києва.

Фройдинг вважає, що раніше схвалених обсягів вистачить Україні приблизно до літа, залежно від логістики й темпів витрат боєприпасів. На питання щодо подальшої політики Вашингтона він відповів: «Ми наразі не можемо нічого сказати про це».

Водночас він припустив, що навіть за адміністрації Трампа є ймовірність подальших закупівель американського озброєння для України: «США зацікавлені у розвитку своєї оборонної промисловості. Ймовірно, закупівля американської зброї та її постачання в Україну залишаться можливими».

Генерал також попередив про нарощування військового потенціалу Росії. За його словами, Москва має план подвоїти чисельність своїх сухопутних військ до 1,5 млн осіб до 2026 року, активно поповнює запаси боєприпасів і посилює інфраструктуру, особливо в західному військовому окрузі, що межує з Фінляндією.

«Припинення вогню могло б змінити ситуацію з безпекою. Воно дозволило б Росії швидше переозброїтися перед можливим масштабним нападом на країни НАТО, який, за оцінками, може відбутися з 2029 року», — зазначив Фройдинг.

За даними Міноборони ФРН, Німеччина вже надала Україні військову допомогу на суму €38 млрд, включно з запланованими поставками — це другий за масштабами внесок після США.

Однак Фройдинг визнав, що деякі ключові елементи американської підтримки буде важко замінити. Зокрема, йдеться про розвіддані, системи ППО типу Patriot і запасні частини до американського озброєння.

«Нам слід розглянути можливість заміни частини розвідувальних спроможностей, якщо точно знатимемо, що США більше не надаватимуть ці дані», — підсумував він.