«Там так кричали, що навіть собаки не виходили зі своїх будок…»
«Там так кричали, що навіть собаки не виходили зі своїх будок…»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
Ключові завдання F-16
Ключові завдання F-16
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
ГоловнаСвіт

Німецький генерал вважає, що Європа здатна компенсувати американську допомогу Україні

Проте деякі ключові елементи американської підтримки буде важко замінити.

Німецький генерал вважає, що Європа здатна компенсувати американську допомогу Україні
Gepard від Німеччини
Фото: Мілітарний

Європа може підтримувати опір України навіть у разі повного припинення військової допомоги з боку США. 

Про це заявив генерал-майор Крістіан Фройдинг, який координує постачання зброї Німеччини, передає Reuters.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

За його словами, країни Європи та Канада вже перевищили обсяг минулорічної американської допомоги Україні, яка становила близько $20 мільярдів. Частка цих країн у загальних витратах західних союзників становить близько 60%.

«На нашому континенті точиться війна проти України, яка є також війною проти європейського безпекового порядку. Якщо буде політична воля, знайдуться і ресурси, щоб значною мірою компенсувати підтримку США», — наголосив Фройдинг.

Він зазначив, що Україна продовжує отримувати озброєння, схвалене ще попереднім президентом США Джо Байденом. Проте поки не зрозуміло, чи чинний президент Дональд Трамп погодиться на нові постачання або дозволить третім країнам купувати американське озброєння для Києва.

Фройдинг вважає, що раніше схвалених обсягів вистачить Україні приблизно до літа, залежно від логістики й темпів витрат боєприпасів. На питання щодо подальшої політики Вашингтона він відповів: «Ми наразі не можемо нічого сказати про це».

Водночас він припустив, що навіть за адміністрації Трампа є ймовірність подальших закупівель американського озброєння для України: «США зацікавлені у розвитку своєї оборонної промисловості. Ймовірно, закупівля американської зброї та її постачання в Україну залишаться можливими».

Генерал також попередив про нарощування військового потенціалу Росії. За його словами, Москва має план подвоїти чисельність своїх сухопутних військ до 1,5 млн осіб до 2026 року, активно поповнює запаси боєприпасів і посилює інфраструктуру, особливо в західному військовому окрузі, що межує з Фінляндією.

«Припинення вогню могло б змінити ситуацію з безпекою. Воно дозволило б Росії швидше переозброїтися перед можливим масштабним нападом на країни НАТО, який, за оцінками, може відбутися з 2029 року», — зазначив Фройдинг.

За даними Міноборони ФРН, Німеччина вже надала Україні військову допомогу на суму €38 млрд, включно з запланованими поставками — це другий за масштабами внесок після США.

Однак Фройдинг визнав, що деякі ключові елементи американської підтримки буде важко замінити. Зокрема, йдеться про розвіддані, системи ППО типу Patriot і запасні частини до американського озброєння.

«Нам слід розглянути можливість заміни частини розвідувальних спроможностей, якщо точно знатимемо, що США більше не надаватимуть ці дані», — підсумував він.

  • Тим часом адміністрація Трампа вирішила відправити ключову технологію боротьби з дронами, що призначалася для України, американським військам на Близькому Сході. Минулого тижня Пентагон тихо повідомив Конгрес, що спеціальні детонатори для ракет, які українці використовують для збиття ворожих БпЛА, перекинули в інше місце.
  • Посол США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що Трамп досі не ухвалив рішення про майбутню військову допомогу Україні, оскільки зосереджений на припиненні війни.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies