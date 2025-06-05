Wall Street Journal: США замість передачі України важливої технології для боротьби з БпЛА залишили її собі

Адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила відправити ключову технологію боротьби з дронами, що призначалася для України, американським військам на Близькому Сході. Минулого тижня Пентагон тихо повідомив Конгрес, що спеціальні детонатори для ракет, які українці використовують для збиття ворожих БпЛА, перекинули в інше місце, повідомляє Wall Street Journal.

Це ще один крок США до скорочення оборонної підтримки України. Як і те, що учора міністр оборони США уперше за весь час проігнорував засідання в форматі "Рамштайн", пославшись на зайнятість.

Саме Піт Геґсет минулого місяця написав службову записку, якою уповноважив Об'єднану групу швидких закупівель постачати детонатори, придбані для України, для Повітряних сил США. Він визначив потребу американської армії в цих детонаторах як термінову.

Рішення перенаправити детонатори ухвалили на тлі інтенсивних повітряних атак Росії проти України та підготовки Штатами до можливого конфлікту з Іраном або відновлення бойових дій з хуситами у Ємені.

"Ця можливість є терміновою та життєво важливою для багатошарової протиповітряної оборони України від російських атак", – сказала Селеста Валландер, яка обіймала посаду високопосадовця Міністерства оборони за часів адміністрації Байдена. "Але також існує нагальна потреба захистити американський персонал та бази на Близькому Сході від хуситів та потенційних атак іранських безпілотників".

Прихильники перенаправлення стверджують, що Пентагон має на це право відповідно до закону про екстрені військові витрати. Але цей крок викликав занепокоєння серед прихильників України в Конгресі, які стверджують, що Пентагон не пояснив, який вплив цей крок матиме на українську оборону, або чи є потреба ВПС терміновою.