Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
Ключові завдання F-16
Ключові завдання F-16
Про німецькі інвестиції в українську далекобійну зброю
Про німецькі інвестиції в українську далекобійну зброю
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
«Там так кричали, що навіть собаки не виходили зі своїх будок…»
«Там так кричали, що навіть собаки не виходили зі своїх будок…»
ГоловнаСвіт

Wall Street Journal: США замість передачі України важливої технології для боротьби з БпЛА залишили її собі

Детонатори, куплені для українців, передадуть американській армії на Близькому Сході. 

Wall Street Journal: США замість передачі України важливої технології для боротьби з БпЛА залишили її собі
Трамп і міністр оборони Піт Гегсет
Фото: EPA/UPG

Адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила відправити ключову технологію боротьби з дронами, що призначалася для України, американським військам на Близькому Сході. Минулого тижня Пентагон тихо повідомив Конгрес, що спеціальні детонатори для ракет, які українці використовують для збиття ворожих БпЛА, перекинули в інше місце, повідомляє Wall Street Journal

Це ще один крок США до скорочення оборонної підтримки України. Як і те, що учора міністр оборони США уперше за весь час проігнорував засідання в форматі "Рамштайн", пославшись на зайнятість. 

Саме Піт Геґсет минулого місяця написав службову записку, якою уповноважив Об'єднану групу швидких закупівель постачати детонатори, придбані для України, для Повітряних сил США. Він визначив потребу американської армії в цих детонаторах як термінову. 

Рішення перенаправити детонатори ухвалили на тлі інтенсивних повітряних атак Росії проти України та підготовки Штатами до можливого конфлікту з Іраном або відновлення бойових дій з хуситами у Ємені. 

"Ця можливість є терміновою та життєво важливою для багатошарової протиповітряної оборони України від російських атак", – сказала Селеста Валландер, яка обіймала посаду високопосадовця Міністерства оборони за часів адміністрації Байдена. "Але також існує нагальна потреба захистити американський персонал та бази на Близькому Сході від хуситів та потенційних атак іранських безпілотників". 

Прихильники перенаправлення стверджують, що Пентагон має на це право відповідно до закону про екстрені військові витрати. Але цей крок викликав занепокоєння серед прихильників України в Конгресі, які стверджують, що Пентагон не пояснив, який вплив цей крок матиме на українську оборону, або чи є потреба ВПС терміновою.

  • Учора посол США в НАТО сказав, що Трамп іще не вирішив, чи будуть Штати надавати нову військову допомогу Україні, бо він "хоче припинити війну". 
  • Bloomberg пише, що США не будуть постачати Україні ППО в рамках гарантій безпеки, можливих після припинення вогню. Україна наголошувала, що для дієвих гарантій потребує не лише європейської підтримки, а й США. І якщо Штати не хочуть відправляти до України своїх військових, то можна допомогти системами ППО. 
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies