Саудівська Аравія прийняла 1,5 мільйона мусульман на час хаджу

Уряд Саудівської Аравії оприлюднив інформацію щодо кількості паломників, які приїхали до країни для здійснення хаджу - обов'язкової для мусульман мандрівки до святих місць Мекки та Медини.

Як пише Associated Press, цьогоріч кількість вірян сягнула 1,5 мільйона людей без врахування саудівських підданих. Це свідчить про дещо менший ажіотаж, ніж минулоріч, коли у Ер-Ріяді прозвітували щодо 1,6 мільйона паломників.

У середу мусульмани вирушили на гору Арафат для того, щоб відзначити день, який вважається в ісламі найбільш святим з усього року. Не стала на заваді навіть шалена спека - місцями понад 40 градусів за Цельсієм.

Влада Саудівської Аравії стверджує, що вжила додаткових заходів для того, щоб паломники не страждали від сонця - було висаджено 10 тисяч дерев, що дають додаткову тінь, у лікарнях збільшили кількість ліжок для тих, хто зазнає теплових та сонячних ударів, а кількість парамедиків на чергуванні під час хаджу потроїлася.