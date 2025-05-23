У Швеції знизили рівень терористичної загрози

Шведська служба безпеки SAPO знизила рівень попередження про терористичну загрозу на національному рівні до “підвищеного”, який був встановлений до 2023 року, пише Reuters.
У 2023 році цей рівень підвищили після серії спалень Корану.
“SAPO підвищила рівень загрози до “високого”, другого за величиною, після кількох гучних випадків, коли антиісламські активісти у Швеції спалювали копії священної книги, що обурило мусульман у кількох країнах”, ‒ зазначає видання.
SAPO заявила, що після періоду, протягом якого Швецію виділяли як окрему ціль у пропаганді, до неї все частіше ставляться як до частини Заходу загалом.
“Загроза нападів з боку насильницького екстремізму в традиційному розумінні не така висока, як раніше”, – сказала голова SAPO Шарлотта фон Ессен на пресконференції.
Вона наголосила, що Швеція не застрахована, і що напади завжди можуть статися незалежно від оцінки рівня терористичної активності.
Спалення Корану в 2023 році спонукало розлючених протестувальників штурмувати та пошкодити посольство Швеції в Багдаді, а також викликало заклики до насильства з боку таких воєнізованих угруповань, як “Хезболла”, “Аш-Шабаб” та “Аль-Каїда”.