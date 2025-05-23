У Швеції знизили рівень терористичної загрози

У 2023 році Стокгольм підвищив рівень попередження про терористичну загрозу після серії спалень Корану.

Шведська служба безпеки SAPO знизила рівень попередження про терористичну загрозу на національному рівні до “підвищеного”, який був встановлений до 2023 року, пише Reuters.

У 2023 році цей рівень підвищили після серії спалень Корану.

“SAPO підвищила рівень загрози до “високого”, другого за величиною, після кількох гучних випадків, коли антиісламські активісти у Швеції спалювали копії священної книги, що обурило мусульман у кількох країнах”, ‒ зазначає видання.

SAPO заявила, що після періоду, протягом якого Швецію виділяли як окрему ціль у пропаганді, до неї все частіше ставляться як до частини Заходу загалом.

“Загроза нападів з боку насильницького екстремізму в традиційному розумінні не така висока, як раніше”, – сказала голова SAPO Шарлотта фон Ессен на пресконференції.

Вона наголосила, що Швеція не застрахована, і що напади завжди можуть статися незалежно від оцінки рівня терористичної активності.

Спалення Корану в 2023 році спонукало розлючених протестувальників штурмувати та пошкодити посольство Швеції в Багдаді, а також викликало заклики до насильства з боку таких воєнізованих угруповань, як “Хезболла”, “Аш-Шабаб” та “Аль-Каїда”.