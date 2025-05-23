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У Швеції знизили рівень терористичної загрози

У 2023 році Стокгольм підвищив рівень попередження про терористичну загрозу після серії спалень Корану.

У Швеції знизили рівень терористичної загрози
Фото: EPA/UPG

Шведська служба безпеки SAPO знизила рівень попередження про терористичну загрозу на національному рівні до “підвищеного”, який був встановлений до 2023 року, пише Reuters.

У 2023 році цей рівень підвищили після серії спалень Корану.

“SAPO підвищила рівень загрози до “високого”, другого за величиною, після кількох гучних випадків, коли антиісламські активісти у Швеції спалювали копії священної книги, що обурило мусульман у кількох країнах”, ‒ зазначає видання.

SAPO заявила, що після періоду, протягом якого Швецію виділяли як окрему ціль у пропаганді, до неї все частіше ставляться як до частини Заходу загалом.

“Загроза нападів з боку насильницького екстремізму в традиційному розумінні не така висока, як раніше”, – сказала голова SAPO Шарлотта фон Ессен на пресконференції. 

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Вона наголосила, що Швеція не застрахована, і що напади завжди можуть статися незалежно від оцінки рівня терористичної активності.

Спалення Корану в 2023 році спонукало розлючених протестувальників штурмувати та пошкодити посольство Швеції в Багдаді, а також викликало заклики до насильства з боку таких воєнізованих угруповань, як “Хезболла”, “Аш-Шабаб” та “Аль-Каїда”.

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