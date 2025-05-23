ЗМІ: США можуть вивести тисячі військових з Південної Кореї

Видання The Wall Street Journal з посиланням на свої джерела у Пентагоні стверджує, що адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість виведення контингенту американських військ з Південної Кореї.

28,5 тисяч громадян США проходять службу на півострові, розділеному між демократичною Республікою Корея та диктаторською КНДР. Якщо план Трампа буде реалізовано, то контингент зменшиться до 4,5 тисяч армійців і переїде до однієї з американських баз у Індо-Тихоокеанському регіоні.

У Вашингтоні думають над тим, щоб спонукати Сеул взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку. Водночас в разі виведення військ Пентагон вважає, що досягне "стратегічної гнучкості", передислокувавши їх таким чином, щоб стримувати одночасно і КНДР, і Китай.