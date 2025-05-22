Найбагатші нардепи Ради. Як змінилися статки обранців у 2024 році?
Найбагатші нардепи Ради. Як змінилися статки обранців у 2024 році?
​У Києві через скандальне будівництво на Поштовій Площі гальмується створення музею, - волонтерка
​У Києві через скандальне будівництво на Поштовій Площі гальмується створення музею, - волонтерка
Мінкульт пояснив, за що звільнили директора Києво-Печерської Лаври (оновлено)
Мінкульт пояснив, за що звільнили директора Києво-Печерської Лаври (оновлено)
Не 220 вольтів: в Україні зміниться стандарт напруги в розетках. Що буде з технікою і проводкою?
Не 220 вольтів: в Україні зміниться стандарт напруги в розетках. Що буде з технікою і проводкою?
У Мадриді застрелили ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова (доповнено)
У Мадриді застрелили ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова (доповнено)
Кандидат у президенти Польщі підтримав блокування членства України в НАТО
Кандидат у президенти Польщі підтримав блокування членства України в НАТО
Магнус Карлсен встановив рекорд за кількістю суперників в онлайн-партії
Магнус Карлсен встановив рекорд за кількістю суперників в онлайн-партії
Слідчий ООН: керівництво РФ наказує вбивати українських військових, які здаються в полон
Слідчий ООН: керівництво РФ наказує вбивати українських військових, які здаються в полон
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
ГоловнаСвіт

У США починають виводити з обігу одноцентові монети

Очікується, що пенні перестануть надходити в обіг на початку 2026 року.

У США починають виводити з обігу одноцентові монети
Монета номіналом 1 цент
Фото: USA Coin Book

Казначейство США поступово припиняє виробництво пенні і незабаром перестане випускати в обіг нові одноцентові монети.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на заяву відомства.

Представник Казначейства розповів, що уряд зробив остаточне замовлення на заготовки для монет цього місяця, і Монетний двір США продовжить виробництво монет лише доти, доки існуватиме запас заготовок. 

Очікується, що одноцентові монети перестануть надходити в обіг на початку 2026 року.

Споживачі, які мають на руках пенні, все ще зможуть використовувати їх для покупок. Втім, без надходження в обіг нових монет, підприємства, які здійснюють операції з готівкою, будуть змушені округляти суми в більшу чи меншу сторону з точністю до п'яти центів.

  • 10 лютого президент США Дональд Трамп за рекомендацією Ілона Маска наказав Мінфіну США зупинити випуск одноцентових монет через "марнотратну" вартість їх виробництва.
  • П'ятицентова монета також коштує дорожче за свою вартість. Її виробництво оцінюється в $0,14.
﻿
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies