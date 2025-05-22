У США починають виводити з обігу одноцентові монети

Очікується, що пенні перестануть надходити в обіг на початку 2026 року.

Казначейство США поступово припиняє виробництво пенні і незабаром перестане випускати в обіг нові одноцентові монети.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на заяву відомства.

Представник Казначейства розповів, що уряд зробив остаточне замовлення на заготовки для монет цього місяця, і Монетний двір США продовжить виробництво монет лише доти, доки існуватиме запас заготовок.

Очікується, що одноцентові монети перестануть надходити в обіг на початку 2026 року.

Споживачі, які мають на руках пенні, все ще зможуть використовувати їх для покупок. Втім, без надходження в обіг нових монет, підприємства, які здійснюють операції з готівкою, будуть змушені округляти суми в більшу чи меншу сторону з точністю до п'яти центів.