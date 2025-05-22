В Австралії після рекордних дощів загинули дві людини, стільки ж зникли безвісти

В Австралії двоє людей загинули, а ще двоє зникли безвісти після великої повені в Новому Південному Уельсі, повідомляє BBC.

Негода може змусити понад 50 000 людей залишити домівки.

За словами комісара Державної служби з надзвичайних ситуацій, рекордні опади, які зараз оголошені стихійним лихом, були спричинені зоною низького тиску, яка переміщається, і для деяких мешканців вони є найбільшими за всю історію.

Понад 2000 працівників аварійно-рятувальних служб беруть участь у рятувальних операціях, зокрема для людей, які застрягли на дахах будинків протягом ночі.

Загроза негоди залишається, мешканців просять стежити за екстреними трансляціями, оскільки найближчими днями очікуються нові сильні дощі.

Пошуки зниклих безвісти людей також тривають на Середньому Північному узбережжі. Одна жінка зникла безвісти після того, як її автомобіль застряг у паводкових водах. Інший чоловік зник безвісти після того, як пройшов біля затопленої дороги та не повернувся додому.

Через повені закрили понад 100 шкіл, які залишили без світла тисячі будинків та підприємств. Для тих, хто рятується від опадів, відкрито евакуаційні центри.

Поліція Нового Південного Уельсу повідомила, що 22 особи врятував гелікоптер, зокрема 18 витягнули із затоплених будинків та доріг, а чотирьох – з мосту. Чотирьох собак та одного кота також врятували разом з їхніми власниками.

Тарі, місто на Середньому Північному Узбережжі, постраждало найбільше. У середу рівень повені на великій річці в цьому районі перевищив 6,3 м, побивши майже столітній рекорд найвищого рівня.