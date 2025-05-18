Прем’єр Австралії на зустрічі із Зеленський анонсував постачання танків Abrams

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Римі з премʼєр-міністром Австралії Ентоні Албенізі.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Албенізі повідомив, що танки Abrams уже прямують до України, а загальна сума австралійської допомоги досягла 1,5 млрд доларів.

«Російська незаконна агресія має бути зупинена, і ми чітко та однозначно стоїмо на боці України. Звісно, ми також закликаємо до миру й наполягаємо, що саме Україна має визначати своє майбутнє», – заявив глава австралійського уряду.

Лідери також обговорили участь Австралії в гарантіях безпеки для України після досягнення справедливого миру. На зустрічі йшлося і про санкції проти Росії та співпрацю в межах коаліції охочих.