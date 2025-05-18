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Прем’єр Австралії на зустрічі із Зеленський анонсував постачання танків Abrams

Загальна сума австралійської допомоги досягла 1,5 млрд доларів.

Прем’єр Австралії на зустрічі із Зеленський анонсував постачання танків Abrams
Ентоні Албенізі та Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Римі з премʼєр-міністром Австралії Ентоні Албенізі. 

Про це йдеться на сайті глави держави.

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Албенізі повідомив, що танки Abrams уже прямують до України, а загальна сума австралійської допомоги досягла 1,5 млрд доларів.

«Російська незаконна агресія має бути зупинена, і ми чітко та однозначно стоїмо на боці України. Звісно, ми також закликаємо до миру й наполягаємо, що саме Україна має визначати своє майбутнє», – заявив глава австралійського уряду.

Лідери також обговорили участь Австралії в гарантіях безпеки для України після досягнення справедливого миру. На зустрічі йшлося і про санкції проти Росії та співпрацю в межах коаліції охочих. 
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