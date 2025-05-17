Зеленський і прем’єр Канади обговорили тиск на Росію для завершення війни

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Канади Марк Карні обговорили тиск на Росію для завершення війни.

Про це Зеленський повідомив у соцмережі Х.

“Хороша зустріч із Марком Карні. Подякував за підтримку. Дуже цінуємо, що Канада – наш справжній друг. Обговорили, що потрібно, щоб наблизити тривалий мир. Найголовніше – тиснути на Росію так, щоб спонукати її робити реальні кроки для завершення війни”, – написав Зеленський.

Він зазначив, що дуже детально обговорили, які санкції спрацюють, зокрема вторинні, енергетичні та санкції проти тіньового флоту.

“Обговорили оборонну співпрацю та розвиток коаліції охочих. Вдячний за запрошення взяти участь у зустрічі G7. Чекаємо на пана Премʼєр-міністра в Україні!” – написав Зеленський.