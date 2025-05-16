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Лекорню: допомагати Україні треба також із залученням можливостей ЄС, а не лише країн-членів

Йдеться також про допомогу в середньо- та довгостроковій перспективі.

Лекорню: допомагати Україні треба також із залученням можливостей ЄС, а не лише країн-членів
Фото: liga.net

Європа приділяє багато часу плануванню подальших дій в Україні, але існує велика невизначеність, чи погодиться РФ на припинення вогню

Про це за підсумками зустрічі з колегами з Німеччини, Італії, Польщі та Великобританії заявив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню, передає Укрінформ.

“Як ви знаєте, серед вимог Росії є, по суті, форма демілітаризації України, яка, очевидно, є частиною дискусій, що ведуться Москвою. Тому для нас важливо не тільки продовжувати допомагати Україні в короткостроковій перспективі, а й робити це в середньо- та довгостроковій перспективі”, - наголосив Лекорню.

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Міністр додав, що така допомога вимагає мобілізації всіх можливих фінансових інструментів. Йдеться, зокрема, про об’єднання зусиль не лише на рівні країн, а також із залученням можливостей ЄС.
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