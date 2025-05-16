Кошта: повне і безумовне припинення вогню в Україні є пріоритетом для ЄС

Президент Європейської ради Антоніу Кошта за підсумками саміту Європейської політичної спільноти у Тірані, у мережі "Х" висловив спільну із президенткою Єврокомісії підтримку України у зусиллях до всеосяжного миру.

Антоніу Кошта наголосив, що повне та безумовне припинення вогню в Україні є пріоритетом для ЄС, та підтвердив готовність нарощувати тиск на Володимира Путіна, щоб привести його за стіл переговорів.

"Разом із Урсулою фон дер Ляєн ми твердо підтримуємо вас, Президенте України Зеленський. Нашим негайним пріоритетом є всеосяжне та безумовне припинення вогню. Саме тому ми посилюємо тиск, щоб привести Путіна за стіл переговорів. Ми застосовуємо важкі санкції проти Росії, пакет за пакетом. Ми хочемо справедливого та тривалого миру для України та довгострокової безпеки для всієї Європи", – написав президент Євроради.