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Кошта: повне і безумовне припинення вогню в Україні є пріоритетом для ЄС

Голова Євроради підтвердив чітку підтримку України з боку ЄС.

Кошта: повне і безумовне припинення вогню в Україні є пріоритетом для ЄС
Антоніу Кошта, Володимир Зеленський, Урсула фон дер Ляєн
Фото: Антоніу Кошта

Президент Європейської ради Антоніу Кошта за підсумками саміту Європейської політичної спільноти у Тірані,  у мережі "Х" висловив спільну із президенткою Єврокомісії підтримку України у зусиллях до всеосяжного миру. 

Антоніу Кошта наголосив, що повне та безумовне припинення вогню в Україні є пріоритетом для ЄС, та підтвердив готовність нарощувати тиск на Володимира Путіна, щоб привести його за стіл переговорів.

"Разом із Урсулою фон дер Ляєн ми твердо підтримуємо вас, Президенте України Зеленський. Нашим негайним пріоритетом є всеосяжне та безумовне припинення вогню. Саме тому ми посилюємо тиск, щоб привести Путіна за стіл переговорів. Ми застосовуємо важкі санкції проти Росії, пакет за пакетом. Ми хочемо справедливого та тривалого миру для України та довгострокової безпеки для всієї Європи", – написав президент Євроради.

  • В столиці Албанії Тирані сьогодні відбувся саміт Європейської політичної спільноти, участь в якому взяв і український президент Володимир Зеленський.
  • Під час свого виступу Зеленський наголосив, що Україна прагне повного припинення вогню. Якщо російська делегація не може погодитися навіть на це, то буде на 100 % ясно, що Путін продовжує підривати дипломатію.
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