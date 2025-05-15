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Рубіо: дату зустрічі Трампа і Путіна визначать після повернення президента США з турне Близьким Сходом

Потенційний час зустрічі з Путіним має вирішити особисто Трамп.

Рубіо: дату зустрічі Трампа і Путіна визначать після повернення президента США з турне Близьким Сходом
Державний секретар США Марко Рубіо виступає під час прес-конференції
Фото: EPA/UPG

Державний секретар США Марко Рубіо розповів про ймовірну зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна, передає “Європейська правда”.

"Ми повинні вирішити, як це втілити. Тому, ймовірно, ми почекаємо, поки він завершить свою поїздку (Близьким Сходом. – Ред.), оскільки президент все ще перебуває за кордоном", – зазначив Рубіо.

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Він уточнив, що потенційний час зустрічі з Путіним має вирішити особисто Дональд Трамп.

Очільник зовнішньополітичного відомства США зазначив, що США стежитимуть за переговорами представників України та Росії в Туреччині.
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