Сибіга зустрівся із міністрами закордонних справ Німеччини, Польщі та Франції

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів зустріч із колегами з Німеччини, Польщі та Франції.
"Розпочали день із зустрічі з нашими близькими друзями у форматі Веймар+: Жаном-Ноелем Барро, Йоганном Вадефулем та Радославом Сікорським", – написав він у соцмережі Х.
Міністр додав, що на зустрічі підтвердив відданість президента України Володимира Зеленського просуванню мирних зусиль та поінформував партнерів про останні події на полі бою та на дипломатичному фронті.
"Ми скоординували наші наступні кроки, продовжили співпрацю зі Сполученими Штатами та зусилля, спрямовані на забезпечення довгострокового миру і безпеки в Україні та в усій Європі", – зазначив главаукраїнської дипломатії і додав, що наголосив на необхідності посилення тиску на Москву з метою примусу до миру, і що це має відбуватися пліч-о-пліч зі зміцненням України.
Він також подякував Франції, Німеччині та Польщі за їхню непохитну підтримку.
- Раніше Андрій Сибіга зустрівся в Анталії з державним секретарем США Марком Рубіо та сенатором Ліндсі Гремом.
Перемовини у Туреччині
- Сьогодні, 15 травня, у Туреччині мала би відбутися і зустріч українського президента Володимира Зеленського із російським лідером Володимиром Путіним. Путін сам вирішив запросити Україну на переговори і сам назвав дату й місце.
- Україна заявила, що спершу має бути безумовне і повне припинення вогню, а тоді – переговори. Цю позицію підтримали європейські партнери і спецпредставник США Кіт Келлог, але не президент Дональд Трамп, який капслоком вимагав від України негайно погодитися на зустріч.
- Пізніше український президент на зустріч погодився, і сказав, що чекатиме особисто Путіна у Туреччині. Також він запросив до Туреччини і Трампа, але той не поїде на переговори.
- За даними WP, Росія вирішила надіслати лише міністра закордонних справ Лаврова і путінського помічника Ушакова. Пізніше стало відомо, що делегацію очолить Володимир Мединський, який був головою російської делегації у 2022 році.