Сибіга зустрівся із міністрами закордонних справ Німеччини, Польщі та Франції

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів зустріч із колегами з Німеччини, Польщі та Франції.

"Розпочали день із зустрічі з нашими близькими друзями у форматі Веймар+: Жаном-Ноелем Барро, Йоганном Вадефулем та Радославом Сікорським", – написав він у соцмережі Х.

Міністр додав, що на зустрічі підтвердив відданість президента України Володимира Зеленського просуванню мирних зусиль та поінформував партнерів про останні події на полі бою та на дипломатичному фронті.

"Ми скоординували наші наступні кроки, продовжили співпрацю зі Сполученими Штатами та зусилля, спрямовані на забезпечення довгострокового миру і безпеки в Україні та в усій Європі", – зазначив главаукраїнської дипломатії і додав, що наголосив на необхідності посилення тиску на Москву з метою примусу до миру, і що це має відбуватися пліч-о-пліч зі зміцненням України.

Він також подякував Франції, Німеччині та Польщі за їхню непохитну підтримку.

Раніше Андрій Сибіга зустрівся в Анталії з державним секретарем США Марком Рубіо та сенатором Ліндсі Гремом.

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