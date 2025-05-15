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Мерц пообіцяв перетворити Бундесвер на "найсильнішу армію Європи"

Канцлер виголосив першу велику промову у парламенті.

Мерц пообіцяв перетворити Бундесвер на "найсильнішу армію Європи"
Фрідріх Мерц
Фото: EPA/UPG

Очільник німецького уряду Фрідріх Мерц вперше виступив з великою промовою у Бундестазі, в якій назвав посилення збройних сил одним із пріоритетів свого перебування при владі.

Як пише Deutsche Welle, канцлер заявив, що прагне перетворити Бундесвер на "найпотужнішу армію Європи", адже саме таке військо "личить країні, що має найбільше населення та найсильнішу економіку на континенті".

За словами Мерца, партнери Німеччини з НАТО "не просто очікують від нас посилення обороноздатності, а буквально цього вимагають" - очевидний натяк на бажання Дональда Трампа, щоб країни Альянсу більше витрачали на сферу оборони. 

Канцлер додав, що спільна мета об'єднаної Європи - "бути настільки потужними, щоб не доводилося використовувати зброю". Політик переконаний, що "сила запобігає агресії, в той час як слабкість слугує запрошенням для неї". 

Мерц підкреслив відданість підтримці України, заявивши, що "наслідки цієї жахливої війни визначать не лише українську долю, але й те, чи будуть надалі в Європі панувати закон і право, а не тиранія та насильство". Проте канцлер підкреслив, що Німеччина "не є стороною у війні і не хоче нею бути".
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