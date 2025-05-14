Угорщина на тлі рекордного дефіциту бюджету заморозила частину видатків
Угорщина на тлі рекордного дефіциту бюджету заморозила частину видатків
Шокова терапія: що треба знати про зупинку виплат 36 лікарням через мовчанку про ліки за держкошт
Шокова терапія: що треба знати про зупинку виплат 36 лікарням через мовчанку про ліки за держкошт
Вербові велетні. Друга весна на дні Каховського водосховища
Вербові велетні. Друга весна на дні Каховського водосховища
Папа Римський Лев XIV приїде в Україну, - La Repubblica
Папа Римський Лев XIV приїде в Україну, - La Repubblica
Кількох депутатів Київради, які є військовослужбовцями, переводять з Києва на інші напрямки ведення служби
Кількох депутатів Київради, які є військовослужбовцями, переводять з Києва на інші напрямки ведення служби
Скільки в Україні сімейних лікарів та які зарплати вони отримують — розповідають у МОЗ
Скільки в Україні сімейних лікарів та які зарплати вони отримують — розповідають у МОЗ
НСЗУ пояснила, якими будуть штрафи медзакладам за вимагання в пацієнтів і неправдиві дані в електронній системі
НСЗУ пояснила, якими будуть штрафи медзакладам за вимагання в пацієнтів і неправдиві дані в електронній системі
НСЗУ призупиняє оплати 36 медичним закладам (перелік)
НСЗУ призупиняє оплати 36 медичним закладам (перелік)
Про неназвані американські ракети від Німеччини
Про неназвані американські ракети від Німеччини
ГоловнаСуспільствоВійна

В Армія+ стартував навчальний курс про оборонні закупівлі

Це найбільший з усіх освітніх матеріалів, що виходили на платформі.

В Армія+ стартував навчальний курс про оборонні закупівлі
В Армія+ стартував навчальний курс про оборонні закупівлі
Фото: Міноборони

У застосунку Армія+ стартував новий навчальний курс про оборонні закупівлі і те, як вони працюють.

Про це повідомила пресслужба Міноборони України.

“Завдяки цьому курсу користувачі дізнаються, як планувати закупівлі, налагоджувати цей процес у частинах, аналізувати ринок постачальників і проводити тендери”, - йдеться у повідомленні. 

В Міноборони додали, що курс буде корисним передусім для військових, які служать у відділеннях закупівель, постачання і логістики.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко уточнила, що це найбільший з усіх освітніх матеріалів, що виходили на платформі.

Курс складається із 52 відеоуроків, за майже 7 годин експерти навчать користувачів розбиратися в цій темі. В кінці кожного модуля є тест на засвоєння знань, а після всіх модулів - фінальний іспит. У разі його успішного складання військові зможуть отримати електронний сертифікат.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies