В Армія+ стартував навчальний курс про оборонні закупівлі

Це найбільший з усіх освітніх матеріалів, що виходили на платформі.

У застосунку Армія+ стартував новий навчальний курс про оборонні закупівлі і те, як вони працюють.

Про це повідомила пресслужба Міноборони України.

“Завдяки цьому курсу користувачі дізнаються, як планувати закупівлі, налагоджувати цей процес у частинах, аналізувати ринок постачальників і проводити тендери”, - йдеться у повідомленні.

В Міноборони додали, що курс буде корисним передусім для військових, які служать у відділеннях закупівель, постачання і логістики.

Заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко уточнила, що це найбільший з усіх освітніх матеріалів, що виходили на платформі.

Курс складається із 52 відеоуроків, за майже 7 годин експерти навчать користувачів розбиратися в цій темі. В кінці кожного модуля є тест на засвоєння знань, а після всіх модулів - фінальний іспит. У разі його успішного складання військові зможуть отримати електронний сертифікат.