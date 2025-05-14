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На Донеччині змінили порядок отримання перепусток у прифронтові громади

Перепустку можуть видати терміном на 3 дні або на весь період дії воєнного стану.

На Донеччині змінили порядок отримання перепусток у прифронтові громади
Фото: телеграм / Zelenskiy

У Донецькій області затвердили новий порядок перепусток у населені пункти, які розташовані у 10-кілометровій зоні від лінії бойового зіткнення. Комендантська година там триває з 15:00 до 11:00.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Очільник ОВА наголосив, що порядок затверджено спільним наказом обласної військової адміністрації та комендатури.

Отримати перепустку можуть представники громадських, благодійних, гуманітарних організацій, а також інші юридичні та фізичні особи (крім тих, хто зареєстрований у відповідному населеному пункті).

Заявку потрібно подати до районної адміністрації щонайменше за 5 діб до планованого в’їзду. У ній слід вказати:

  • назву організації або ПІБ заявника;
  • мету в’їзду;
  • дані про транспортний засіб (марка, номер);
  • ПІБ водія та пасажирів;
  • дату поїздки, маршрут, контактну інформацію.

Районна адміністрація разом із військовою адміністрацією населеного пункту розглядає звернення. У разі потреби — подає клопотання до комендатури. Остаточне рішення заявнику повідомляють протягом трьох днів.

Засловами очільника ОВА, перепустку можуть видати терміном на 3 дні або на весь період дії воєнного стану.
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