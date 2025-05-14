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Росіяни завдали авіаудару по Куп'янську-Вузловому на Харківщині

Постраждала жінка.

Росіяни завдали авіаудару по Куп'янську-Вузловому на Харківщині
Фото: прокуратура Харківської області

Російська армія завдала авіаційного удару по Куп'янську-Вузловому на Харківщині. Унаслідок атаки постраждала мирна жителька.

Про це інформує Харківська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

14 травня орієнтовно о 15:20 російська армія завдала авіаційного удару по селищу Купʼянськ-Вузловий. Поранення отримала 58-річна жінка. Постраждалу доставили до лікарні.

Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки. За попередніми даними, ворог використав ФАБ-250.

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції проводять комплексні процесуальні дії з метою належної фіксації та розслідування воєнних злочинів, вчинених військовослужбовцями збройних сил РФ.

  • На Куп'янськ російська авіація скинула ФАБ-1500. Унаслідок авіаудару поранень зазнала 68-річна жінка.
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