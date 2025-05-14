Служба безпеки та Національна поліція провели серію спецоперацій, у результаті яких у 9 областях України затримано 25 наркоторговців і нейтралізували 7 угруповань, що продавали оптові партії важких психотропів.

Фото: СБУ

Про це інформує СБУ.

Зловмисники "займалися" так званими "солями" (альфа-PVP), які викликають залежність вже після першого вживання, а їхня дія у 5 разів небезпечніша за інші види синтетичних психостимуляторів.

У Житомирській області ліквідовано нарколабораторію, яка виготовляла психотропи у промислових масштабах. Ділки облаштували підпільний "цех" на території приватного домоволодіння у місті Звягель.

Готовий "товар" фігуранти збували за допомогою спеціально створеного Телеграм-каналу, а доставку "замовлення" здійснювали через пошту.

Правоохоронці затримали 4-х організаторів наркоторгівлі "на гарячому", коли вони відправили клієнтам нову партію психотропів на 4,5 млн грн.

У Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях затримано організаторів міжрегіонального наркоугруповання. Для пошуку клієнтів ділки використовували тематичні інтернет-платформи і канали в месенджерах. А після одержання замовлень залишали "продукцію" для покупців у так званих "закладках".

Фото: СБУ

Крім цього у Черкасах ліквідовано дві нарколабораторії, які щомісяця виготовляли до 4 кг психотропів на продаж. За результатами комплексних заходів затримано трьох організаторів наркобізнесу.

У Харкові викрито ще один підпільний цех з виробництва мефедрону. У ході розслідування затримано трьох фігурантів, які продавали готову "продукцію" на території регіону.

Фото: СБУ

Під час обшуку у них вилучено майже пів тони прекурсорів, 7 кг психотропів та лабораторне обладнання для виготовлення заборонених речовин.

У Львові викрито 6-х зловмисників, які контрабандою ввозили в Україну російські ліки з вмістом психотропів. Для реклами та збуту нелегального «імпорту» ділки створили Інтернет-сайт та кол-центр.

На Сумщині затримано трьох організаторів місцевих нарковиробництв, які щомісяця виготовляли щонайменше 20 кг психотропних речовин.

У Хмельницькій області ліквідовано ще один канал наркозбуту, який організували п’ятеро учасників місцевого злочинного угруповання.

За всіма викрити фактами затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч.ч. 2, 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів);

ч. 2 ст. 317 (організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів);

ч. 2 ст. 311 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів);

ч. 2 ст. 320 (порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів).

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Харківській, Сумській, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській, Хмельницькій та Львівській областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласних прокуратур та Олександрійської окружної прокуратури.