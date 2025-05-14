Генсек НАТО заявляє про ймовірне покращення ситуації в Україні в найближчі дні

Генсек НАТО Марк Рютте під час візиту до Києва

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте розглядає можливість покращити ситуацію в Україні в найближчі два тижні, коментуючи перспективу мирних переговорів у Стамбулі.

Про це Рютте розповів агентству Anadolu.

"Я думаю, що цього тижня, але також і в наступні 10 днів, 2 тижні, є можливість справді покращити ситуацію в Україні. Під керівництвом, звичайно, президента Зеленського, але також під великим впливом американського уряду. І Туреччина відіграє тут велику роль", – сказав Рютте.

Генсек НАТО оцінив роль Туреччини у мирних переговорах у Стамбулі, спрямованих на припинення війни в Україні і підкреслив важливість оборонної промисловості Туреччини для НАТО.

Він зазначив, що для всіх було б вигідніше, якби країни ЄС були відкриті до ініціатив щодо виробництва оборонної промисловості з європейськими країнами, що не входять до ЄС.

Він також підкреслив важливість оборонної промисловості Туреччини для НАТО, сказавши: "Турецька оборонна промисловість має вирішальне значення для всього альянсу".