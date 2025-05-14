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У Росії засудили двох українців за начебто підготовку підриву колони російських загарбників на Запоріжжі

Суд виніс вирок українцям у вигляді 24 і 17 років позбавлення волі.

У Росії засудили двох українців за начебто підготовку підриву колони російських загарбників на Запоріжжі
Ілюстративне фото
Фото: pixabay

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону (РФ) засудив мешканців Запорізької області Олега Завгороднього та Федора Трифонова до 24 і 17 років позбавлення волі у справі про начебто  підготовку підриву колони російських військових.

Про це пише Укрінформ з посиланням на росЗМІ.

Зокрема, 32-річного Завгороднього визнали винним за п'ятьма статтями — участь у терористичному угрупованні, підготовка до теракту, незаконне виготовлення та обіг вибухівки і проходження навчання терористичній діяльності. 

46-річного Трифонова звинуватили за такими ж статтями, крім проходження навчання тероризму.

За версією російського слідства, Завгородній, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, нібито "вступив у терористичне співтовариство» (яке саме не уточнюється). Стверджується, що з травня по жовтень 2022 року він пройшов «навчання методів з виготовлення вибухівки у місті Запоріжжя".

А Трифонов начебто вступив до цього "терористичного співтовариства" за пропозицією Завгороднього, який придбав у Запоріжжі та Мелітополі компоненти для виготовлення вибухівки. 

З цих компонентів українці нібито виготовили вибуховий пристрій і 4 листопада 2022 року доставили його до ділянки дороги, якою мала пройти колона російських військових. Однак вибуху не сталося, оскільки чоловіків затримали російські силовики.

Завгородній і Трифонов є уродженцями села Зеленівка Запорізької області. На сторінці Завгороднього в "ВКонтакте" зазначається, що в 2011-2012 роках він пройшов строкову службу в Нікополі у військовій частині А-0593 (301-й зенітно-ракетний полк Повітряних сил України).

На сайті Лефортовського районного суду Москви в апеляційній ухвалі йдеться про те, що кримінальну справу проти українців порушили 18 січня 2023 року. Того ж дня їх затримали й відправили в СІЗО. Де вони перебували з моменту затримання в Запорізькій області 2022 року — невідомо. 

До Південного окружного військового суду для розгляду по суті справа проти Трифонова і Завгороднього надійшла 9 вересня минулого року.

  • У Росії українського військовополоненого засудили до 12 років позбавлення волі. Рішення ухвалив Південний окружний військовий суд у Ростові. Ворог звинуватив українця в участі у діяльності терористичної організації.
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