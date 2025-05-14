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На Харківщині завершили спецрозслідування стосовно колаборантки з Купʼянщини

Їй загрожує від пʼяти до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади.

На Харківщині завершили спецрозслідування стосовно колаборантки з Купʼянщини
Фото: Харківська обласна прокуратура

Прокурори Харківщини завершили спецрозслідування стосовно колаборантки з Купʼянщини, яка відповідала за обслуговування громадян в окупаційному пенсійному фонді.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області. "Прокурорами Куп’янської окружної прокуратури Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 44-річної жінки за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України)", — ідеться у повідомленні відомства.

За даними слідства, мешканка селища Великий Бурлук під час захоплення населеного пункту збройними силами рф добровільно працевлаштувалась до ворожої адміністрації. 

У липні 2022 року вона обійняла посаду "заведующей сектора обслуживания граждан" в окупаційному відділенні пенсійного фонду.

Колаборантка, маючи досвід роботи у сфері державної політики з питань пенсійного забезпечення, застосовувала професійні навички на користь загарбників. Обвинувачена організовувала надання місцевим мешканцям роз’яснень і консультацій, а також розгляд їхніх заяв.

Серед іншого, пристосуванка забезпечувала прийом документів для призначення, перерахунку і виплати пенсій у російських рублях і так званої "матеріальної допомоги" від держави-агресорки. Колаборантка керувала діяльністю очолюваного підрозділу з обліку, видачі та зберігання пенсійних посвідчень та організовувала ведення обліку даних.

Свої "обов’язки" жінка виконувала до моменту деокупації. Наразі обвинувачена переховується від правосуддя, її оголошено у розшук.

Жінку судитимуть заочно у Чугуївському міському суді Харківської області. Їй загрожує від пʼяти до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від десяти до пʼятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
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