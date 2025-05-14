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На Полтавщині затримали безробітного, який збирав для ворога координати військових шпиталів

Йому загрожує довічне.

На Полтавщині затримали безробітного, який збирав для ворога координати військових шпиталів
Фото: СБУ

Служба безпеки затримала ще одного агента російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ) у Полтавській області. 

За матеріалами справи, зловмисник збирав координати військових шпиталів та інших медзакладів, де лікувалися та проходили реабілітацію поранені українські воїни.

Як встановило розслідування, агентом виявився 36-річний місцевий безробітний, який підтримував рашизм на Телеграм-каналах.

За інструкцією російського ГРУ агент «втемну» вивідував у знайомих інформацію про медзаклади Сил оборони, а потім виходив на місцевість для перевірки зібраних даних.

Готуючи ворожі атаки, агент додатково намагався вирахувати бойові позиції та маршрути патрулювання мобільних вогневих груп ППО, які захищають повітряний простір області.

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Контррозвідка СБУ викрила зрадника, задокументувала його злочини і затримала за місцем проживання. 

Також Служба безпеки на випередження провела комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон та сім-карти, які він періодично змінював для конспірації зв’язку з окупантами.

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
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