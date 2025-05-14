На Полтавщині затримали безробітного, який збирав для ворога координати військових шпиталів

Служба безпеки затримала ще одного агента російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ) у Полтавській області.

За матеріалами справи, зловмисник збирав координати військових шпиталів та інших медзакладів, де лікувалися та проходили реабілітацію поранені українські воїни.

Як встановило розслідування, агентом виявився 36-річний місцевий безробітний, який підтримував рашизм на Телеграм-каналах.

За інструкцією російського ГРУ агент «втемну» вивідував у знайомих інформацію про медзаклади Сил оборони, а потім виходив на місцевість для перевірки зібраних даних.

Готуючи ворожі атаки, агент додатково намагався вирахувати бойові позиції та маршрути патрулювання мобільних вогневих груп ППО, які захищають повітряний простір області.

Контррозвідка СБУ викрила зрадника, задокументувала його злочини і затримала за місцем проживання.

Також Служба безпеки на випередження провела комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон та сім-карти, які він періодично змінював для конспірації зв’язку з окупантами.

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.