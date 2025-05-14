Протягом доби російські війська здійснили майже 140 обстрілів по 36 населених пунктів.

На Сумщині внаслідок удару безпілотника по вантажному автомобілю 1 людина загинула й 2 поранені.

Про це повідомив міський голова Сум Артем Кобзар.

“Шановна громадо! Сьогодні зранку наша громада зазнала чергового ворожого удару. Унаслідок атаки ворожого БпЛА по вантажному автомобілю біля одного зі старостинських округів, за попередньою інформацією, загинула одна людина, ще двоє – зазнали поранень”, – написав Кобзар.

Зі свого боку, Сумська ОВА повідомила про безпекову ситуацію в області станом на ранок 14 травня.

Протягом доби, з ранку 13 травня до ранку 14 травня 2025 року, російські війська здійснили майже 140 обстрілів по 36 населених пунктів у 16 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував авіабомби, FPV-дрони та скидання ВОГ з БпЛА.

майже 20 ударів КАБів;

10 авіаударів БПЛА;

майже 30 скидань ВОГ з БпЛА.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Річківській громаді пошкоджено житлові будинки;

у Сумській громаді пошкоджено житлові будинки та вантажний автомобіль;

у Білопільській громаді пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, приватні житлові будинки, гараж, нежитлові приміщення, автомобіль;

у Ворожбянській громаді пошкоджено п’ять приватних житлових будинків, нежитлові будівлі;

у Бездрицькій громаді сталося загоряння вантажного автомобіля;

у Великописарівській громаді пошкоджені приватні житлові будинки;

у Кролевецькій громаді пошкоджені нежитлові приміщення та приватні житлові будинки.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 622 людини.

За добу повітряна тривога в області тривала 14 годин 42 хвилини.