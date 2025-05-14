Уночі ППО збила 80 ворожих дронів, ще 42 – локаційно втрачені

У ніч на 14 травня українські захисники збили 80 ворожих безпілотників. Ще 42 – локаційно втрачені.

Про це повідомили у Повітряних силах.

"У ніч на 14 травня (із 19.30 13 травня) противник атакував балістичною рекетою Іскандер-М/KN-23 із Криму, 145-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф", – йдеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.Станом на 09.00 підтверджено збиття 80 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, заході та в центрі країни.

42 ворожі безпілотники-імітатори – локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Харківщина, Одещина, Донеччина та Кіровоградщина.