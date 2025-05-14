Віткофф: на переговорах України з Росією можуть обговорювати окуповані території, доступ до моря і ЗАЕС
Віткофф: на переговорах України з Росією можуть обговорювати окуповані території, доступ до моря і ЗАЕС
Вербові велетні. Друга весна на дні Каховського водосховища
Вербові велетні. Друга весна на дні Каховського водосховища
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Кількох депутатів Київради, які є військовослужбовцями, переводять з Києва на інші напрямки ведення служби
Кількох депутатів Київради, які є військовослужбовцями, переводять з Києва на інші напрямки ведення служби
Комарницький із дружиною володіли 110 квартирами в Києві, які швидко продали, - "Слідство. Інфо"
Комарницький із дружиною володіли 110 квартирами в Києві, які швидко продали, - "Слідство. Інфо"
The Guardian: посадовці ЄС поїдуть до Туреччини, аби в разі провалу переговорів передати Трампу сигнал, що Росія не хоче миру
The Guardian: посадовці ЄС поїдуть до Туреччини, аби в разі провалу переговорів передати Трампу сигнал, що Росія не хоче миру
ГУР показало роботу модернізованого ЗРК С-200, яким уразили російський Ту-22 М3
ГУР показало роботу модернізованого ЗРК С-200, яким уразили російський Ту-22 М3
Папа Римський Лев XIV приїде в Україну, - La Repubblica
Папа Римський Лев XIV приїде в Україну, - La Repubblica
Угорщина на тлі рекордного дефіциту бюджету заморозила частину видатків
Угорщина на тлі рекордного дефіциту бюджету заморозила частину видатків
ГоловнаСуспільствоВійна

Макрон не має інформації, чи приїде Путін до Туреччини

Пообіцяв санкції в найближчі дні, якщо не буде перемир'я.

Макрон не має інформації, чи приїде Путін до Туреччини
Емманюель Макрон
Фото: EPA/UPG

В етері французького телебачення президент республіки Емманюель Макрон заявив, що не володіє ексклюзивною інформацією щодо того, чи планує російський диктатор Путін прибути до Туреччини, щоб провести прямі переговори з Президентом України Володимиром Зеленським.

Як пише "Укрінформ", французький лідер сказав, що, як і інші, "чекає на відповідь Росії". Макрон також підтвердив, що може провести розмову з кремлівським правителем, але лише після завершення війни.

Президент вважає, що "на кону в Україні стоїть безпека Франції", тому наполягає на припиненні вогню на суші, морі та в повітрі тривалістю щонайменше 30 днів. За словами Макрона, зі Сполученими Штатами погоджено застосування санкцій проти Росії "у найближчі кілька днів", якщо перемир'я так і не буде досягнуто.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies