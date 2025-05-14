Макрон не має інформації, чи приїде Путін до Туреччини

В етері французького телебачення президент республіки Емманюель Макрон заявив, що не володіє ексклюзивною інформацією щодо того, чи планує російський диктатор Путін прибути до Туреччини, щоб провести прямі переговори з Президентом України Володимиром Зеленським.

Як пише "Укрінформ", французький лідер сказав, що, як і інші, "чекає на відповідь Росії". Макрон також підтвердив, що може провести розмову з кремлівським правителем, але лише після завершення війни.

Президент вважає, що "на кону в Україні стоїть безпека Франції", тому наполягає на припиненні вогню на суші, морі та в повітрі тривалістю щонайменше 30 днів. За словами Макрона, зі Сполученими Штатами погоджено застосування санкцій проти Росії "у найближчі кілька днів", якщо перемир'я так і не буде досягнуто.