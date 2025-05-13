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Поліцейські затримали чоловіка за підпали релейних шаф на залізниці у Харківській області

За даними правоохоронців, чоловік був завербований російськими спецслужбами, коли шукав заробіток на одному з сайтів в Інтернеті.

Поліцейські затримали чоловіка за підпали релейних шаф на залізниці у Харківській області
Поліцейські затримали чоловіка за підпали релейних шаф на залізниці у Харківській області
Фото: Поліція Харківщини

Співробітники поліції Харківської області затримали чоловіка за підпали релейних шаф на залізниці.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Встановлено, що в березні 22-річний чоловік підпалив вісім релейних шаф на залізничних перегонах “Лозова - Лиманівка”, “Лиманівка – Герсеванівський”, “Златопіль – Біляївка”.

За даними правоохоронців, чоловік був завербований російськими спецслужбами, коли шукав заробіток на одному з сайтів в Інтернеті.

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Представник російської спецслужби запропонував підпалювати об'єкти критичної інфраструктури та обіцяв по 100 доларів за підпал релейної шафи. Також він надавав інструкції щодо вчинення злочинів.

Чоловік заздалегідь купляв на АЗС запальну суміш, обливав поверхні релейних шаф та підпалював їх. 

Правоохоронці повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 113 (диверсія) Кримінального кодексу України.
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