Зеленський очікує на нові санкції проти Росії і від США, і від Європи

«Не пакет заради пакету, а сильний пакет, який буде впливати ще на економіку Росії», - зауважив глава держави.

Володимир Зеленський очікує, що лідери Європи ухвалять найближчим часом пакет санкцій проти Росії.

Про це Зеленський сказав на брифінгу 13 травня.

Президент сказав, що новий пакет ухвалять на найближчому засіданні Ради Європи. Санкції мають охопити енергетику та банківську систему РФ.

«Я би хотів, щоби пакет був мінімум на тому самому рівні, на якому зараз є пропозиція в Конгресі Ліндсі Грема щодо сильних санкцій по енергетиці і по банківській системі. Там сильний пакет. І якщо Європа до свого пакету може додати сильні кроки Сполучених Штатів Америки – аналоги, те, що стосується Європи – ми були би вдячні», - сказав Зеленський.

Він наголосив, що має бути «не пакет заради пакету, а сильний пакет, який буде впливати ще на економіку Росії», оскільки це важливо для нашої держави.