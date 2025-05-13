Мерц вважає, що вимагати нових поступок від України не можна

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів у Берліні переговори з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом щодо європейських та міжнародних справ і під час спільної пресконференції зосередився на темі України, передає The Guardian.
«Ця війна має бути зупинена. Саме тому ми допомагаємо», — заявив канцлер, підкресливши, що після візиту до Києва в суботу він разом з іншими лідерами консультувався з лідерами держав, зокрема, США, щодо подальших кроків.
Мерц похвалив Володимира Зеленського за готовність особисто взяти участь у переговорах у Туреччині попри складні обставини. «Це свідчить про серйозність намірів і готовність до компромісу», — сказав німецький канцлер.
При цьому Мерц наголосив, що вимагати нових поступок від України більше неприпустимо. «Уся ситуація вже перевищує межі того, що здатна витримати країна», — заявив канцлер.
Він додав, що «жоден з нас не готовий погодитися з тим, щоб військова сила змінювала кордони в Європі. Якщо ми дозволимо це зараз — будуть нові акти агресії».
Мерц також наголосив, що Німеччина підтримуватиме Україну військово стільки, скільки буде потрібно, і що на Росію чекають нові санкції, зокрема, у сфері енергетики і фінансів.
За його словами, візит лідерів до Києва має бути сприйнятий як чіткий сигнал рішучості: «Це не слід недооцінювати».
- Після зустрічі "коаліції охочих" у Києві, лідер Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, голова уряду Польщі Дональд Туск та президент України Володимир Зеленський провели спільну розмову з президентом Дональдом Трампом. Американський президент підтримує припинення вогню на 30 днів без додаткових умов.
- Володимир Путін заявив, що "пропонує відновити прямі перемовини без будь-яких додаткових умов" в найближчий четвер, 15 травня в Стамбулі.
- Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після розмови із Еммануелем Макроном повідомив, що погоджується на проведення переговорів між Україною та РФ 15 травня.