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Мерц вважає, що вимагати нових поступок від України не можна

Канцлер розповів, які саме нові санкції можуть чекати на Росію.

Мерц вважає, що вимагати нових поступок від України не можна
Фрідріх Мерц
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів у Берліні переговори з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом щодо європейських та міжнародних справ і під час спільної пресконференції зосередився на темі України, передає The Guardian.

«Ця війна має бути зупинена. Саме тому ми допомагаємо», — заявив канцлер, підкресливши, що після візиту до Києва в суботу він разом з іншими лідерами консультувався з лідерами держав, зокрема, США, щодо подальших кроків.

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Мерц похвалив Володимира Зеленського за готовність особисто взяти участь у переговорах у Туреччині попри складні обставини. «Це свідчить про серйозність намірів і готовність до компромісу», — сказав німецький канцлер.

При цьому Мерц наголосив, що вимагати нових поступок від України більше неприпустимо. «Уся ситуація вже перевищує межі того, що здатна витримати країна», — заявив канцлер.

Він додав, що «жоден з нас не готовий погодитися з тим, щоб військова сила змінювала кордони в Європі. Якщо ми дозволимо це зараз — будуть нові акти агресії».

Мерц також наголосив, що Німеччина підтримуватиме Україну військово стільки, скільки буде потрібно, і що на Росію чекають нові санкції, зокрема, у сфері енергетики і фінансів.

За його словами, візит лідерів до Києва має бути сприйнятий як чіткий сигнал рішучості: «Це не слід недооцінювати».

  • Після зустрічі "коаліції охочих" у Києві, лідер Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, голова уряду Польщі Дональд Туск та президент України Володимир Зеленський провели спільну розмову з президентом Дональдом Трампом. Американський президент підтримує припинення вогню на 30 днів без додаткових умов. 
  • Володимир Путін заявив, що "пропонує відновити прямі перемовини без будь-яких додаткових умов" в найближчий четвер, 15 травня в Стамбулі.
  • Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після розмови із Еммануелем Макроном повідомив, що погоджується на проведення переговорів між Україною та РФ 15 травня.
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