Японський автовиробник Nissan закриє сім заводів і скоротить 20 тисяч робочих місць

Це призведе до втрати 20 000 робочих місць у всьому світі після бурхливого року для компанії.

Nissan закриє сім заводів, що призведе до втрати 20 000 робочих місць у всьому світі після бурхливого року для японського автовиробника.

Про це пише The Guardian.

Nissan проведе ще 11 000 скорочень робочих місць після заяви про 9 000 звільнень у листопаді, що загалом скоротить робочу силу на 15%. Звільнятимуть співробітників і підрядників у сфері виробництва, продажу та адміністрування, а також досліджень та розробок.

У компанії не повідомили, які саме заводи мають бути закриті.

Реструктуризація скоротить кількість заводів компанії з 17 до 10 до 2027 року, а її метою є заощадження в цілому 500 млрд єн. Nissan також перегляне свій ланцюг поставок, щоб отримувати більше деталей від меншої кількості постачальників для економії коштів.

Новий генеральний директор компанії Іван Еспіноса стикається зі складним завданням – повернути автовиробника, чия колись могутня цінність бренду знизилася. Компанія зосередиться на прибутковості, а не на обсягах. Автовиробник зазнав збитків до 3,4 млрд фунтів стерлінгів після переговорів щодо провалу злиття Honda та падіння продажів у США та Китаї.

За рік, що завершився кінцем березня, Nissan зазнав чистого збитку в розмірі 671 млрд єн через зниження продажів у США та Китаї, а також ранні наслідки торговельної війни Дональда Трампа. Переговори про злиття з Honda на суму 60 млрд доларів провалилися, і минулого місяця Еспіноса обійняв посаду головного виконавчого директора.