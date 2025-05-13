Король Чарльз прийматиме в липні Макрона з його першим державним візитом до Великої Британії

Останній державний візит президента Франції до Сполученого Королівства відбувся у березні 2008 року, коли Ніколя Саркозі був гостем королеви Єлизавети II.

Букінгемський палац повідомив, що король Чарльз III прийматиме президента Франції Еммануеля Макрона з його першим державним візитом до Великої Британії в липні, пише Bloomberg.

“Президент Французької Республіки, Його Високоповажність Еммануель Макрон, у супроводі пані Бріжит Макрон, прийняв запрошення Його Величності Короля здійснити державний візит до Великої Британії з вівторка, 8 липня, до четверга, 10 липня 2025 року”, – йдеться в заяві палацу, надісланій електронною поштою.

Вони зупиняться у Віндзорському замку.

Останній державний візит президента Франції до Великої Британії відбувся у березні 2008 року, коли Ніколя Саркозі був гостем королеви Єлизавети II.

Макрон також проведе саміт з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером під час візиту, повідомив його офіс, в рамках останньої спроби налагодити тісніші відносини між двома країнами.

Стармер і Макрон тісно співпрацювали останніми місяцями, очолюючи європейську відповідь на війну Росії в Україні та формуючи “коаліцію охочих” країн для обговорення надання постійної військової підтримки Києву. Вони також намагалися переконати президента президента США Дональда Трампа зайняти жорсткішу позицію щодо президента Росії Володимира Путіна.

Однак відносини між Лондоном і Парижем не були без труднощів: Велика Британія лобіювала Францію робити більше, щоб зупинити мігрантів від перетину Ла-Маншу на невеликих човнах, а Франція прагнула забезпечити постійний доступ до британських риболовних вод у рамках переговорів з Європейським Союзом після Brexit.