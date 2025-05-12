Reuters: у Британії до 11 років ув'язнення засудили очільника російської шпигунської мережі

У Лондоні до 11 років ув'язнення засудили лідера російської шпигунської мережі, яка діяла у Великій Британії й працювала на Кремль. Ще п'ятьох членів його російського угрупування загалом ув'язнили на близько 40 років.

Про це пише Reuters.

"47-річний Орлін Русєв визнав себе винним за одним пунктом звинувачення у змові з метою шпигунства на користь Росії після того, як поліція виявила листування між ним та втікачем від Wirecard Яном Марсалеком, який керував угрупуванням шпигунів з-за кордону", — ідеться у повідомленні.

Суддя Ніколас Хілліард заявив, що діяльність Русєва становила серйозну загрозу національній безпеці Великої Британії.

Русєв — один із шести болгар, засуджених за участь у шпигунській мережі, яка займалася стеженням за журналістами, опозиціонерами та українськими військовими, яких навчали на американській базі в Німеччині.

Його заступник, 44-річний Бісер Джамбазов, отримав 10 років і 2 місяці в’язниці. Ще один підозрюваний, Іван Стоянов, також визнав провину.

Прокуратура Британії зазначила, що мережа діяла не безпосередньо під керівництвом російської розвідки, а працювала переважно за гроші.

Відомо, що Русєв та інші члени шпигунської банди використовували складне стеження за людьми та місцями і використовували фальшиві особи та "впровадження передових технологій для отримання інформації". Під час обшуків у них знайшли 221 мобільний телефон, майже 500 сім-карт, десятки приладів для запису, 11 дронів, три IMSI-граббери, які можна використовувати для перехоплення даних із пристроїв, 91 банківську картку та 75 паспортів.

Завдання для Русєва ставив Марсалек, якого "можна правильно назвати російським агентом" і який "діяв як посередник для російських спецслужб". Загалом робота на Росію цієї групи тривала з 2020 року до 2023, а в 2022 їм дали завдання стежити за військовою базою США в Штутгарті (Німеччина).