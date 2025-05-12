"Талібан" заборонив шахові турніри в Афганістані з "релігійних міркувань"

Уряд "Талібану" в Афганістані вирішив "призупинити" проведення шахових турнірів у країні з "релігійних міркувань", стверджуючи, що шахи є формою азартних ігор.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

11 травня представник "Талібану" заявив, що рішення про можливе відновлення дозволу на шахи буде ухвалене під егідою спортивного департаменту країни, але термінів не вказав.

З моменту повернення до влади в Афганістані в серпні 2021 року "Талібан" запровадив низку обмежень на спортивні та інші культурні заходи.

Талібів також регулярно критикують за більш серйозні порушення прав людини, зокрема - утиски прав жінок і дівчат. Так, минулого року таліби заборонили жінкам розмовляти та показувати обличчя у громадських місцях.

У 2023 році таліби спалили музичні інструменти, бо вони “спричиняють моральне розбещення”.