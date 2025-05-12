У Китаї "підтримують" пропозицію припинити вогонь між Україною і Росією на 30 днів

Міністерство закордонних справ Китаю заявило про "підтримку" запропонованого лідерами країн "коаліції охочих" і США припинення вогню між Україною і Росією на термін у 30 днів. Про це речник МЗС Лінь Цзянь сказав на брифінгу у відповідь на запитання Укрінформу.

Лінь сказав, що в "українській кризі" Китай є послідовним і вважає, що всі зусилля мають бути спрямовані на досягнення миру. Пекін сподівається на продовження діалогу між сторонами "конфлікту" і на переговори для досягнення тривалої мирної угоди, прийнятної для всіх сторін.

"Ми завжди вважали і продовжуємо наполягати на тому, що єдиним життєздатним виходом із «кризи» є діалог та переговори", – сказав він.

Коментуючи заклик американського президента Дональда Трампа до Туреччини і Китаю бути активнішими у питанні припинення війни, Лінь сказав, що "Китай готовий, враховуючи побажання зацікавлених сторін, співпрацювати з міжнародною спільнотою та продовжувати відігравати конструктивну роль у вирішенні «кризи» й досягненні довгострокового миру".

Чому Китай не є безстороннім у питанні війни в Україні

Протягом усього періоду повномасштабної війни Пекін заявляв про "нейтралітет", але водночас продовжував торгувати з Росією, не застосував проти неї обмежувальних заходів і активно продавав їй товари подвійного призначення, які можна використати в воєнних цілях.

В офіційній риториці Китаю уникали відповідальності Росії за агресії, а війну переважно називали "конфліктом". Водночас словесно підтримували мирні прагнення та переговори.

8 квітня президент Володимир Зеленський уперше повідомив про те, що Україна захопила в полон двох громадян КНР, а загалом був бій з шістьма китайцями. Це відбувалося на українській територій, в Донецькій області – на відміну від участі у війні громадян Північної Кореї, яких росіяни застосовують на курському напрямку.

Україна встановила дані понад 150 громадян КНР, що воюють на боці росіян.

Пекін сказав, що "вивчає" ситуацію з взяттям у полон його громадян, а інформацію про те, що китайців, що беруть участь у війні значно більше, ніж двоє, назвав "безпідставною".

Більше про це – в матеріалі "Про китайських «іхтамнєтів»".

Днями лідер КНР Сі Цзіньпін брав участь у влаштованому Кремлем параді до 9 травня.