Хто очолить повоєнну Україну?
Хто очолить повоєнну Україну?
Обшуки у Нацгвардії: у МВС відсторонили шістьох посадовців
Обшуки у Нацгвардії: у МВС відсторонили шістьох посадовців
На Закарпатті від незаконного продажу врятували унікальний кельтський скарб
На Закарпатті від незаконного продажу врятували унікальний кельтський скарб
Папа Римський Лев XIV звинуватив Росію в імперіалістичному вторгненні в Україну та злочинах проти людяності
Папа Римський Лев XIV звинуватив Росію в імперіалістичному вторгненні в Україну та злочинах проти людяності
МЗС України відреагувало на жорстке затримання у центрі Будапешта українського ексдипломата за “шпигунство”
МЗС України відреагувало на жорстке затримання у центрі Будапешта українського ексдипломата за “шпигунство”
Жінка в церкві нехай мовчить? Чи справді християнство є чоловічою релігією?
Жінка в церкві нехай мовчить? Чи справді християнство є чоловічою релігією?
Трамп: Україна має погодитися на пропозицію Путіна про зустріч у Туреччині
Трамп: Україна має погодитися на пропозицію Путіна про зустріч у Туреччині
У Київській держадміністрації дали чітке роз’яснення щодо підпорядкування структур КМДА і КМВА
У Київській держадміністрації дали чітке роз’яснення щодо підпорядкування структур КМДА і КМВА
​Чиновники, які влаштували застілля на території “Київводоканалу”, були там на нараді, - КМДА
​Чиновники, які влаштували застілля на території “Київводоканалу”, були там на нараді, - КМДА
ГоловнаСвіт

У Китаї "підтримують" пропозицію припинити вогонь між Україною і Росією на 30 днів

Пекін продовжує заявляти про послідовність в "українській кризі". 

У Китаї "підтримують" пропозицію припинити вогонь між Україною і Росією на 30 днів
Китайський лідер на параді у Москві, травень 2025
Фото: сіньхуа

Міністерство закордонних справ Китаю заявило про "підтримку" запропонованого лідерами країн "коаліції охочих" і США припинення вогню між Україною і Росією на термін у 30 днів. Про це речник МЗС Лінь Цзянь сказав на брифінгу у відповідь на запитання Укрінформу

Лінь сказав, що в "українській кризі" Китай є послідовним і вважає, що всі зусилля мають бути спрямовані на досягнення миру. Пекін сподівається на продовження діалогу між сторонами "конфлікту" і на переговори для досягнення тривалої мирної угоди, прийнятної для всіх сторін. 

"Ми завжди вважали і продовжуємо наполягати на тому, що єдиним життєздатним виходом із «кризи» є діалог та переговори", – сказав він. 

Коментуючи заклик американського президента Дональда Трампа до Туреччини і Китаю бути активнішими у питанні припинення війни, Лінь сказав, що "Китай готовий, враховуючи побажання зацікавлених сторін, співпрацювати з міжнародною спільнотою та продовжувати відігравати конструктивну роль у вирішенні «кризи» й досягненні довгострокового миру".

Чому Китай не є безстороннім у питанні війни в Україні

Протягом усього періоду повномасштабної війни Пекін заявляв про "нейтралітет", але водночас продовжував торгувати з Росією, не застосував проти неї обмежувальних заходів і активно продавав їй товари подвійного призначення, які можна використати в воєнних цілях. 

В офіційній риториці Китаю уникали відповідальності Росії за агресії, а війну переважно називали "конфліктом". Водночас словесно підтримували мирні прагнення та переговори. 

8 квітня президент Володимир Зеленський уперше повідомив про те, що Україна захопила в полон двох громадян КНР, а загалом був бій з шістьма китайцями. Це відбувалося на українській територій, в Донецькій області – на відміну від участі у війні громадян Північної Кореї, яких росіяни застосовують на курському напрямку. 

Україна встановила дані понад 150 громадян КНР, що воюють на боці росіян. 

Пекін сказав, що "вивчає" ситуацію з взяттям у полон його громадян, а інформацію про те, що китайців, що беруть участь у війні значно більше, ніж двоє, назвав "безпідставною". 

Більше про це – в матеріалі "Про китайських «іхтамнєтів»". 

Днями лідер КНР Сі Цзіньпін брав участь у влаштованому Кремлем параді до 9 травня. 
Теми:
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies