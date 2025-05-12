На Закарпатті від незаконного продажу врятували унікальний кельтський скарб
На Закарпатті від незаконного продажу врятували унікальний кельтський скарб
​Чиновники, які влаштували застілля на території “Київводоканалу”, були там на нараді, - КМДА
​Чиновники, які влаштували застілля на території “Київводоканалу”, були там на нараді, - КМДА
У Київській держадміністрації дали чітке роз’яснення щодо підпорядкування структур КМДА і КМВА
У Київській держадміністрації дали чітке роз’яснення щодо підпорядкування структур КМДА і КМВА
Хто очолить повоєнну Україну?
Хто очолить повоєнну Україну?
МЗС України відреагувало на жорстке затримання у центрі Будапешта українського ексдипломата за “шпигунство”
МЗС України відреагувало на жорстке затримання у центрі Будапешта українського ексдипломата за “шпигунство”
Жінка в церкві нехай мовчить? Чи справді християнство є чоловічою релігією?
Жінка в церкві нехай мовчить? Чи справді християнство є чоловічою релігією?
Обшуки у Нацгвардії: у МВС відсторонили шістьох посадовців
Обшуки у Нацгвардії: у МВС відсторонили шістьох посадовців
Папа Римський Лев XIV звинуватив Росію в імперіалістичному вторгненні в Україну та злочинах проти людяності
Папа Римський Лев XIV звинуватив Росію в імперіалістичному вторгненні в Україну та злочинах проти людяності
Трамп: Україна має погодитися на пропозицію Путіна про зустріч у Туреччині
Трамп: Україна має погодитися на пропозицію Путіна про зустріч у Туреччині
ГоловнаСвіт

США і Китай зупинять більшість нещодавніх мит проти товарів один одного

Зі 125 % тарифи знизяться до 10 %. 

США і Китай зупинять більшість нещодавніх мит проти товарів один одного
Фото: inkedin.com

На сайті Білого дому опублікували спільну з Китаєм заяву стосовно проведеної у Женеві торговельної зустрічі. "Взаємний тариф" США на товари з Китаю знизять зі 125 % до 10 %, передає Wall Street Journal. Окремий тариф у 20 % залишиться чинним. 

Пекін скоротить мита, ухвалені у відповідь на дії американської сторони, зі 125 % до 10 %. У спільній заяві двох країн сторони визнали важливість двосторонніх економічних та торговельних відносин для обох країн та глобальної економіки.

Також визнали важливість сталих і тривалих, взаємовигідних економічних відносин. 

Скоротити мита країни повинні до 14 травня. Діятиме це скорочення 90 днів. 

"Після вжиття вищезазначених заходів Сторони створять механізм для продовження обговорення економічних та торговельних відносин. Представником китайської сторони на цих переговорах буде віце-прем'єр Державної ради Хе Ліфенг, а представниками американської сторони – Скотт Бессент, Міністр фінансів, та Джеймісон Грір, Торговий представник Сполучених Штатів. Ці переговори можуть проводитися по черзі в Китаї та Сполучених Штатах або в третій країні за домовленістю Сторін. За потреби обидві сторони можуть проводити консультації на робочому рівні з відповідних економічних та торговельних питань", – повідомили в Білому домі. 

  • Після повернення Дональда Трампа до Білого дому він звинуватив Китай у величезних потоках наркотику фентаніл до Сполучених Штатів, і застосував через це проти китайських товарів додаткові мита. Китай, на відміну від багатьох інших країн, проти яких Штати вирішили підвищити тарифи, вжив заходів у відповідь, що привело до ще жорсткішої тарифної політики США. 
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies