США і Китай зупинять більшість нещодавніх мит проти товарів один одного

На сайті Білого дому опублікували спільну з Китаєм заяву стосовно проведеної у Женеві торговельної зустрічі. "Взаємний тариф" США на товари з Китаю знизять зі 125 % до 10 %, передає Wall Street Journal. Окремий тариф у 20 % залишиться чинним.

Пекін скоротить мита, ухвалені у відповідь на дії американської сторони, зі 125 % до 10 %. У спільній заяві двох країн сторони визнали важливість двосторонніх економічних та торговельних відносин для обох країн та глобальної економіки.

Також визнали важливість сталих і тривалих, взаємовигідних економічних відносин.

Скоротити мита країни повинні до 14 травня. Діятиме це скорочення 90 днів.

"Після вжиття вищезазначених заходів Сторони створять механізм для продовження обговорення економічних та торговельних відносин. Представником китайської сторони на цих переговорах буде віце-прем'єр Державної ради Хе Ліфенг, а представниками американської сторони – Скотт Бессент, Міністр фінансів, та Джеймісон Грір, Торговий представник Сполучених Штатів. Ці переговори можуть проводитися по черзі в Китаї та Сполучених Штатах або в третій країні за домовленістю Сторін. За потреби обидві сторони можуть проводити консультації на робочому рівні з відповідних економічних та торговельних питань", – повідомили в Білому домі.