Трамп підтвердив, що ХАМАС звільнить останнього американського заручника

21-річний солдат Едан Александер був у полоні із жовтня 2023 року.

Президент США Дональд Трамп підтвердив звільнення 21-річного американо-ізраїльського солдата Едана Александера, якого ХАМАС утримував у полоні із 7 жовтня 2023 року.

Як пише The Guardian, цей військовий є останнім живим полоненим американцем у Газі.

Дональд Трамп написав у своїй соцмережі Thuth Social, що це був "крок доброї волі" щодо Сполучених Штатів та посередників – Катару та Єгипту – "щоб покласти край цій дуже жорстокій війні та повернути всіх живих заручників та останки їхнім близьким".

Звільнення полоненого має відбутися у вівторок. Того ж дня Трамп розпочинає поїздку на Близький Схід, хоча наразі в його розкладі немає зупинки в Ізраїлі. Президент планує відвідати Саудівську Аравію, Об'єднані Арабські Емірати та Катар.

Адам Белер, спеціальний посланець США з питань заручників, відвідає Ізраїль з батьками Александра. За словами Белера, заплановане звільнення цього солдата є "позитивним кроком вперед", тому він попросив ХАМАС також віддати тіла чотирьох інших американців, які загинули в полоні в Газі. За даними видання "Гаарец", серед них є двоє військовослужбовців Ізраїлю – 21-річний Омер Нойтра та 19-річний Ітай Хен, а також двоє літніх американців ізраїльського походження – 70-річна Джудіх Вайнштейн-Хаггай та її 73-річний чоловік Гад Хаггай, які проживали на кордоні з Газою.

У адміністрації прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу заявили, що США повідомили Ізраїль про намір ХАМАС звільнити солдата Едана Александера "без жодних умов чи чогось взамін" і Штати очікують, що це призведе до переговорів щодо звільнення інших заручників.

Однак Ізраїль не погодився на припинення вогню та має намір продовжувати військовий наступ на Газу.

Ізраїль не проситимуть звільнити палестинських в'язнів в обмін на звільнення Александра, повідомляє Axios, але йому доведеться погодитися на тимчасове припинення польотів дронів над Газою, щоб полонений міг безпечно покинути анклав.