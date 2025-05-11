Туск звинуватив спецслужби Росії в причетності до пожежі в торговому комплексі Варшави минулого року

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що велика пожежа торговельного центру Marywilska у Варшаві була спричинена підпалом, влаштованим за замовленням російських спецслужб.
Про це він написав у соцмережі Х.
"Наразі достеменно відомо, що велика пожежа торгового центру "Маривільська" у Варшаві була спричинена підпалом, замовленим російськими спецслужбами. Частину зловмисників вже затримано, всіх інших ідентифіковано та розшукують. Ми всіх вас знайдемо!", - наголосив Туск.
- Пожежа в торговому центрі Marywilska 44 у Варшаві сталась 12 травня 2024 року. Тоді вогонь охопив увесь торговельний комплекс. До гасіння долучались 150 рятувальників та понад 50 одиниць техніки. Ніхто не постраждав, але комплекс вигорів повністю.
- Фінська спецслужба попередила, що Росія може готувати диверсії на європейській території. Метою є зрив допомоги українцям.
- Туск пізніше попередив про ймовірність посилення російських диверсій і закликав спецслужби до підвищеної готовності.