Туск звинуватив спецслужби Росії в причетності до пожежі в торговому комплексі Варшави минулого року

Частину зловмисників вже затримано, всіх інших ідентифіковано та розшукують.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що велика пожежа торговельного центру Marywilska у Варшаві була спричинена підпалом, влаштованим за замовленням російських спецслужб.

Про це він написав у соцмережі Х.

"Наразі достеменно відомо, що велика пожежа торгового центру "Маривільська" у Варшаві була спричинена підпалом, замовленим російськими спецслужбами. Частину зловмисників вже затримано, всіх інших ідентифіковано та розшукують. Ми всіх вас знайдемо!", - наголосив Туск.