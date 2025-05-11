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Туск звинуватив спецслужби Росії в причетності до пожежі в торговому комплексі Варшави минулого року

Частину зловмисників вже затримано, всіх інших ідентифіковано та розшукують.

Туск звинуватив спецслужби Росії в причетності до пожежі в торговому комплексі Варшави минулого року
Фото: donnews.ru

 Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що велика пожежа торговельного центру Marywilska у Варшаві була спричинена підпалом, влаштованим за замовленням російських спецслужб.

Про це він написав у соцмережі Х.

"Наразі достеменно відомо, що велика пожежа торгового центру "Маривільська" у Варшаві була спричинена підпалом, замовленим російськими спецслужбами. Частину зловмисників вже затримано, всіх інших ідентифіковано та розшукують. Ми всіх вас знайдемо!", - наголосив Туск.
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