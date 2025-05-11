Келлог: навіть прем'єр Нової Зеландії розуміє ‒ спочатку безумовне 30-денне припинення вогню

"Спочатку безумовне 30-денне припинення вогню, а під час нього перейдіть до всеохопних мирних переговорів. Не навпаки".

Росія спочатку має продемонструвати готовність до безумовного 30-денного припинення вогню, а потім мають відбутися мирні переговори.

Про це заявив спецпредставник США з питань України Кіт Келлог.

“Навіть прем'єр-міністр Нової Зеландії це розуміє. Як неодноразово казав президент Трамп, припиніть вбивства!! Спочатку безумовне 30-денне припинення вогню, а під час нього перейдіть до всеохопних мирних переговорів. Не навпаки”, ‒ написав він на соцплатформі X.

Even the Prime Minister of New Zealand gets it. As President Trump has repeatedly said, stop the killing!! An unconditional 30 day ceasefire first and, during it, move into comprehensive peace discussions. Not the other way around. https://t.co/6PzcceP1vs — Keith Kellogg (@generalkellogg) May 11, 2025

Прем’єр-міністр Нової Зеландії Крістофер Лаксон заявив, що його країна “разом з нашими партнерами по всьому світу підтримує справедливий та міцний мир в Україні, починаючи з повного та безумовного 30-денного припинення вогню”.

“Сьогодні ввечері (10 травня) я приєднався до президента Зеленського, прем'єр-міністра Кіра Стармера, президента Еммануеля Макрона та інших світових лідерів для важливої дискусії про те, як ми можемо колективно підтримати Україну. Наші цінності значать щось лише тоді, коли ми втілюємо їх у життя. Підтримка України з боку Нової Зеландії продовжуватиметься”, ‒ заявив він.

Володимир Путін заявив, що "пропонує відновити прямі перемовини без будь-яких додаткових умов" в найближчий четвер, 15 травня в Стамбулі.