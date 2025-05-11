Келлог: навіть прем'єр Нової Зеландії розуміє ‒ спочатку безумовне 30-денне припинення вогню

Росія спочатку має продемонструвати готовність до безумовного 30-денного припинення вогню, а потім мають відбутися мирні переговори.
Про це заявив спецпредставник США з питань України Кіт Келлог.
“Навіть прем'єр-міністр Нової Зеландії це розуміє. Як неодноразово казав президент Трамп, припиніть вбивства!! Спочатку безумовне 30-денне припинення вогню, а під час нього перейдіть до всеохопних мирних переговорів. Не навпаки”, ‒ написав він на соцплатформі X.
Even the Prime Minister of New Zealand gets it. As President Trump has repeatedly said, stop the killing!! An unconditional 30 day ceasefire first and, during it, move into comprehensive peace discussions. Not the other way around. https://t.co/6PzcceP1vs— Keith Kellogg (@generalkellogg) May 11, 2025
Прем’єр-міністр Нової Зеландії Крістофер Лаксон заявив, що його країна “разом з нашими партнерами по всьому світу підтримує справедливий та міцний мир в Україні, починаючи з повного та безумовного 30-денного припинення вогню”.
“Сьогодні ввечері (10 травня) я приєднався до президента Зеленського, прем'єр-міністра Кіра Стармера, президента Еммануеля Макрона та інших світових лідерів для важливої дискусії про те, як ми можемо колективно підтримати Україну. Наші цінності значать щось лише тоді, коли ми втілюємо їх у життя. Підтримка України з боку Нової Зеландії продовжуватиметься”, ‒ заявив він.
- Володимир Путін заявив, що "пропонує відновити прямі перемовини без будь-яких додаткових умов" в найближчий четвер, 15 травня в Стамбулі.
- Після зустрічі "коаліції охочих" у Києві, лідер Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, голова уряду Польщі Дональд Туск та президент України провели спільну розмову з Дональдом Трампом. Американський президент підтримує припинення вогню на 30 днів без додаткових умов.
- Зокрема, Зеленський заявив, що з 12 травня повинно початися повне і безумовне припинення вогню. Протягом 30 днів перемир'я триватиме робота над визначенням безпекових, політичних і гуманітарних основ миру.