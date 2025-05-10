Зеленський: з 12 травня повинно початися повне і безумовне припинення вогню

Протягом 30 днів перемир'я триватиме робота над визначенням безпекових, політичних і гуманітарних основ миру.

Участь у нинішній зустрічі коаліції охочих у форматі онлайн взяли 30 країн Євросоюзу і НАТО. Йшлося про те, що потрібно якнайшвидше заради миру. Головний результат – з понеділка, 12 травня, повинне розпочатися повне припинення вогню на 30 днів. Про це український президент Володимир Зеленськисказав на пресконфенцеренції з лідерами Німеччини, Франції, Великої Британії та Польщі.

Україну в цьому підтримують США. Безумовне припинення вогню означає без жодних умов.

"Спроба висунути будь-які умови є свідченням наміру затягнути війну та зірвати дипломатію. Припинення вогню має бути всеосяжним. У повітрі, на морі та на суші. Забезпечити моніторинг припинення вогню цілком можливо у координації зі США. Це цілком реалістично. Припинення вогню має тривати 30 днів, щоб дати реальний час дипломатії", – сказав президент.

Протягом 30 днів перемир'я триватиме робота над визначенням безпекових, політичних і гуманітарних основ миру.

На зустрічі коаліції охочих домовилися, що головною гарантією безпеки є зміцнення армії України. Ще одним ключовим елементом безпеки є контингент підтримки.

"Якщо Росія відмовиться від повного і безумовного припинення вогню, мають бути застосовані санкції. Посилені санкції проти її енергетичного сектору та банківської системи. Тримає підготовка сильного, 17 пакету санкції ЄС", – сказав президент.

Також готова посилити санкції Канада.

Президент Франції Еммануель Макрон на пресконференції сказав, що зараз – вирішальний момент у здатності мобілізуватися.

"Нам треба мобілізувати весь табір миру. Саме це – в серці наших ініціатив. Останні тижні дозволили нам представляти сьогодні як дуже важливий прогрес", – сказав французький президент.

Він додав, що коаліція охочих вимагає, щоб з 12 травня почалося безумовне припинення вогню, яке моніторитимуть. Головний моніторинг здійснюватимуть США, але братимуть участь і інші. Це дозволить розпочати негайні переговори.

"У разі порушення цього припинення вогню будуть масовані санкції. Вони будуть готуватися і координуватися між американцями і європейцями", – сказав він.

У рамках коаліції охочих надалі будуть обговорювати розгортання сил гарантування безпеки, додав він.

"Ми поруч і ми мобілізовані. Україна ніколи не буде наодинці, ми будемо боротися за мир. І я справді сподіваюся, що мир буде конкретизований уже з понеділка. Ми об'єднані: Сполучені Штати, Канада, Нова Зеландія та інші союзники, які підтримують наші ініціативи", – сказав Макрон.

Британський прем'єр-міністр Кір Стармер сказав, що лідери "коаліції охочих" прибули до Києва, щоб висловитися за справедливий мир, якого заслуговує Україна. Він звернув увагу, що майже два місяці минуло відколи Україна погодилася на припинення вогню. Росія в цей час влаштовувала руйнівні атаки.

"Ми разом зі Сполученими Штатами звертаємося до Путіна відкрито: якщо ви серйозно думаєте про мир – саме зараз час це продемонструвати", – сказав Стармер.

Після припинення вогню негайно повинні початися переговори. Стармер додав, що в разі відмови разом зі США посилять санкції проти Росії.

Британський прем'єр також озвучив зобов'язання почати відновлення України після припинення вогню.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сказав, що зворушений можливістю стояти разом із колегами у Києві з їхнім другим і партнером – президентом України. Він додав, що Трамп цілковито підтримує нинішню ініціативу.

Польський прем'єр-міністр Дональд Туск зазначив, що Польща підтримує український народ, державу і президента від перших хвилин повномасштабної війни. Парад у Москві Туск назвав парадом сорому.

Припинення вогню