Із 2014 року фонд “Повернись живим” купив обладнання та зброї для армії на понад 16 млрд грн

Сьогодні фонд відзначає своє 11-річчя. Фокус цього року — освіта військових.

Із 2014 року благодійний фонд “Повернись живим” купив автівок, дронів, зброї та боєприпасів для Сил оборони України на більш ніж 16 млрд грн.

Про це повідомляється на сайті ПЖ, який 10 травня відзначає свою 11-ту річницю.

БФ «Повернись живим» діє з 2014 року. Його ключова мета — зробити Сили оборони ефективнішими, допомогти зберегти життя військових і системно протидіяти ворогові. Для цього Фонд закуповує обладнання, зокрема, тепловізійну оптику, квадрокоптери, автомобілі, системи спостереження та розвідки.

«Повернись живим» є першою благодійною організацією в Україні, яка отримала дозвіл на закупівлю та імпорт товарів військового та подвійного призначення. Зокрема, ПЖ придбав для Сил оборони комплекс ударного БпЛА Bayraktar TB2, 12 спеціальних броньованих автомобілів, понад 4700 одиниць колективного піхотного озброєння — мінометів, кулеметів, гранатометів.

Інструктори “Повернись живим” підготували більше тисячі саперів, снайперів, операторів безпілотних літальних апаратів та піхотного озброєння, а ще — “навчають домедичній допомозі і розгортають навчально-тренувальні комплекси з такмеду у ЗСУ, сприяють проведенню секретних місій, про які ми обов’язково розповімо після перемоги”, зазначається на сайті організації.

«Фокус цього року для фонду — освіта військових. Це стратегічне рішення, бо нам здається, що розвиток людей — це і є геймченжер цієї війни. Ми не лише передаємо зброю та техніку, а й вчимо нею користуватися. Навчений військовий робить в рази ефективнішим те, що ми передаємо йому, завдяки донейтам у наш фонд», — розповіла в коментарі LB.ua Олександра Гайворонська — директорка департаменту розвитку та партнерства «Повернись живим».

За її словами, «від початку повномасштабного вторгнення інструктори Повернись живим вже підготували понад 9 000 захисників і захисниць Сил оборони України, також запустили низку проєктів із забезпечення шкіл на базі різних військових частин».

Кожну пожертву та закупівлю можна відстежувати у режимі реального часу.

Наприклад, згідно зі звітом за 2024 рік, торік «Повернись живим» залучив 4 400 807 722 гривні донатів. Водночас сума проведених закупівель дещо більша — 4 791 508 504 гривні. Найбільше з цієї суми пішло на протиповітряну оборону (19,3%), FPV та бомбардувальники (17,1%), а також зброю та військову техніку (14,6%).

Зокрема минулого року Фонд придбав: 1 656 одиниць колективного піхотного озброєння (міномети, кулемети та гранатомети різних типів); 12 394 FPV; 2 420 дронів; 6 820 боєприпасів БПЛА; 800 одиниць транспортних засобів (пікапи, кейсеваки, пункти управління БПЛА, квадроцикли тощо).

«Повернись живим», крім фонду допомоги армії, це також Центр ініціатив ПЖ — громадська організація, яка має два основних напрями діяльності: аналітичний та ветеранський. Аналітичний напрям досліджує стратегічне середовище України та пропонує комплексні рекомендації для посилення спроможностей сектору безпеки та оборони країни.

Ветеранський відділ розвиває культуру відновлення ветеранів/ок та військовослубовців/иць після поранень, травм та/чи захворювань через адаптивні види спорту.

Зараз “Повернись живим” збирає 100 млн грн на захист неба від ворожих дронів, на збиття 3000 російських розвідувальних і ударних БПЛА (вже збито 1511 дронів, звітує фонд); на навчання операторів БПЛА та багато іншого.

Також до свого 11-річчя відкрив збір на операційні витрати фонду: https://send.monobank.ua/jar/2YUxpwMgiZ