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На ТОТ Запоріжжя росіяни катують цивільних за найменшу непокору, — Федоров

За найменшу непокору людей чекають тортури і в’язниця. 

На ТОТ Запоріжжя росіяни катують цивільних за найменшу непокору, — Федоров
Фото: EPA/UPG

Тимчасово окуповані Росією території Запорізької області стали найбільшою в’язницею для цивільних українців, які залишилися на ТОТ.

Про це в етері марафону заявляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Для людей — це в’язниця, де небезпечно перебувати і з якої надскладно виїхати. Для ворога — це сировинний придаток та плацдарм для подальшого захоплення територій. А Запорізька атомна електростанція, розташована на ТОТ, — інструмент ядерного шантажу та прикриття для боєкомплекту та техніки ворога", — каже Федоров. 

Він наголошує, що на ТОТ Запоріжжя Кремль продовжує поширювати пропаганду, яка особливо загострилася до 9 травня, на якому побудована вся ідеологія РФ.

"За найменшу непокору людей чекають тортури і в’язниця. Попри це спротив продовжується, і коли наші військові підійдуть до Мелітополя, Бердянська чи інших населених пунктів, ворог відчує, наскільки наші мешканці чекають на ЗСУ", — наголошує очільник ОВА.

  • Російські силовики розпочали репресії на ТОТ України щодо українських священників через недостаню підтримку росармії.
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