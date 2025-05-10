Головне за ніч та ранок суботи, 10 травня: майже 200 боєзіткнень, "Коаліція охочих" у Києві

На зустріч "Коаліції охочих" до Києва прибули президент Франції Макрон, премʼєри Польщі та Великої Британії Туск та Стармер, а також канцлер Німеччини Мерц, повідомляє "Суспільне".

Сьогодні, 10 травня, у Києві має відбутися зустріч представників "Коаліції охочих".

Після прибуття до Києва президент Франції Емманюель Макрон звернувся до українців із трьома меседжами про мир, суверенітет та майбутнє.

Подружжя Зеленських разом з європейськими партнерами вшанували пам'ять полеглих Героїв на Майдані Незалежності.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 196 боєзіткнень, ворог тисне на Донеччині.

Торецький, Покровський та Новопавлівський напрямки залишаються складними.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 65 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Олександропіль, Новоторецьке, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Нова Полтавка, Промінь, Єлизаветівка, Даченське, Звірове, Удачне, Котлярівка, Андріївка, Лисівка, Новосергіївка та в напрямку Муравки, Зорі, Миролюбівки, Малинівки, Новомиколаївки і Троїцького.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 31 атаку. В операційній зоні на Курщині - 19 атак російських загарбників.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1310 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 964 580 солдатів.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Журналісти у Білому домі попросили президента США Дональда Трампа прокоментувати повідомлення посольства Сполучених Штатів в Україні щодо ймовірного повітряного нападу у найближчі кілька днів.

Як пише Reuters, глава держави заявив, що має "заклик до обох сторін", маючи на увазі Президента України Володимира Зеленського та кремлівського диктатора Путіна. Меседж Трампа полягає у тому, що Україна та Росія мають "завершити цю війну, покласти край дурній війні".

Трамп у понеділок вирушає у турне країнами Перської затоки - до Саудівської Аравії, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів. В оточенні президента США заперечили інформацію, що під час цієї мандрівки може відбутися його зустріч з Путіним, про яку у Вашингтоні говорили ще із січня.

Армія Пакистану оголосила про початок військової операції під назвою "Баньян ан-Марсус", що є посиланням на Коран та означає "Непорушна стіна".

Як пише CNN, повідомлення про бойові дії з'явилося невдовзі після того, як в Ісламабаді вчергове поскаржилися на удари Індії по своїх військових базах. У відповідь пакистанські військові спрямували свої засоби ураження на об'єкти індійських повітряних сил. Вони стверджують, що змогли знищити місце зберігання далекобійних гіперзвукових ракет "Брахмос".

Про те, що відбувається між Пакистаном та Індією – в нашій публікації Поки не війна: Індія і Пакистан знову воюють, але поки що прагнуть уникнути ескалації

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