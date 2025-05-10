Трамп прокоментував заяву посольства США про ймовірну повітряну атаку

Журналісти у Білому домі попросили президента США Дональда Трампа прокоментувати повідомлення посольства Сполучених Штатів в Україні щодо ймовірного повітряного нападу у найближчі кілька днів.

Як пише Reuters, глава держави заявив, що має "заклик до обох сторін", маючи на увазі Президента України Володимира Зеленського та кремлівського диктатора Путіна. Меседж Трампа полягає у тому, що Україна та Росія мають "завершити цю війну, покласти край дурній війні".

Трамп у понеділок вирушає у турне країнами Перської затоки - до Саудівської Аравії, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів. В оточенні президента США заперечили інформацію, що під час цієї мандрівки може відбутися його зустріч з Путіним, про яку у Вашингтоні говорили ще із січня.