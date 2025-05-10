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Умєров: ЄС направив 1 млрд євро від заморожених активів РФ на українську оборонну промисловість

Це дозволить розгорнути виробництво дронів, боєприпасів та інших критично важливих засобів.

Умєров: ЄС направив 1 млрд євро від заморожених активів РФ на українську оборонну промисловість
Ілюстративне фото

Міністр оборони України Рустем Умєров розповів про фінансування Євросоюзом української оборонної промисловості.

ЄС направив 1 млрд євро з надприбутків від заморожених російських активів на українську оборонну промисловість. Сьогодні Єврокомісія підписала відповідну угоду з урядами низки європейських країн”, - йдеться у повідомленні.

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Він додав, що це стратегічне рішення дозволить розгорнути виробництво дронів, боєприпасів та інших критично важливих засобів для Сил оборони України.

Умєров зауважив, що використання російських активів для посилення України закладає основу для виплати репарацій, які мають стати наслідком розв'язаної РФ війни.

“Загалом у 2024 році ЄС оголосив про спрямування 3,3 мільярда євро надприбутків від заморожених російських активів на військову допомогу Україні у 2024–2025 роках. Частина цих коштів піде на зміцнення нашої системи протиповітряної оборони”, - підсумував Умєров.
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