Головне за п'ятницю, 9 травня: понад 160 боєзіткнень, демарш від МЗС, "шпигунський" скандал з Угорщиною

Бойові дії на Донеччині, 162 бойових зіткнення, ворожі обстріли, наслідки удару по Костянтинівці. Яким запам’ятається 1171-й день повномасштабної війни.

МЗС висловило демарш низці акредитованих в Україні керівників дипломатичних місій держав, чиї вищі посадові особи були присутні на військовому параді у Москві 9 травня.

Перший заступник очільника МЗС Сергій Кислиця наголосив, що Україна розцінює присутність на параді в Росії вищих посадових осіб іноземних країн як недружній крок.

Дипломатам наголосили на вагомому внеску українського народу, як і інших народів антигітлерівської коаліції та колишнього СРСР, у перемогу над нацизмом 80 років тому. “Україна не дозволить Росії красти памʼять про минуле, привласнювати колективну перемогу чи применшувати роль українського народу в ній”, - йдеться у повідомленні.

Також Сергій Кислиця нагадав, що РФ продовжує відкидати спроби відновити мир та досі не прийняла пропозицію США щодо повного і безумовного припинення вогню на 30 днів. Водночас Україна пристала на цю пропозицію ще 11 березня.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 9 травня відбулося 162 бойових зіткнення.

Понад пів сотні боєзіткнень від початку доби відбулось на Покровському напрямку. Ще 30 - на Новопавлівському напрямку.

На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України впродовж доби відбили 19 атак російських загарбників.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 9 травня – в новині.

У Костянтинівці на Донеччині рятувальники завершили розбір завалів після російського авіаудару 7 травня, передає ДСНС.

Майже дві доби тривали аварійно-рятувальні та пошукові роботи на місці частково зруйнованої 9-поверхівки.

Розібрано 402 тони зруйнованих конструкцій.

Унаслідок ворожого авіаудару по житлових кварталах міста 7 травня загинула одна людина, ще 14 — поранені.

Сьогодні внаслідок авіаудару по Сумщині загинула 85-річна жінка. Поранено 49-річного чоловіка.

Заступники голови КМДА і інші чиновники, яких журналісти застали під час застілля в День жалоби в Києві 25 квітня, перебували на території Дніпровської станції водозабору з робочою метою. Таку відповідь надали на запит LB.ua в управлінні по роботі з персоналом апарату КМДА та ПрАТ АК “Київводоканал”.

“У День жалоби 25 квітня жодного урочистого чи святкового заходу КМДА не проводила. Водночас у цей день тривали наради та службові виїзди. Зокрема, на цю дату була запланована виїзна робоча нарада на території об'єкта критичної інфраструктури”, - йдеться в офіційній відповіді.

За даними управління по роботі з персоналом апарату КМДА, робочий день в їх установі в пʼятницю триває до 15:45. “Після завершення робочого дня було вирішено провести ділову вечерю за місцем наради. Наголошуємо, що інформація щодо нібито святкування у робочий час не відповідає дійсності. Під час вечері не використовувалась музика і це не було святкуванням будь-якого дня народження чи іншої події”, - запевнили в КМДА.

Докладніше – в новині.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто повідомив про вислання двох українських дипломатів після того, як СБУ оголосила про затримання учасників угорської агентурної мережі, підозрюваних у шпигунстві, пише Telex.

«Сьогодні з території Угорщини вислано двох агентів, які працювали під дипломатичним прикриттям у посольстві України в Будапешті. Рішення вже передали послу України», — сказав Сіярто у п’ятницю у відеозверненні.

Він назвав розслідування українських спецслужб «черговою кампанією дискредитації» проти Угорщини й заявив, що її причиною є позиція Будапешта щодо війни.

Більше інформації – в новині.

Україна у відповідь на дії офіційного Будапешта щодо українських дипломатів висилає двох угорських дипломатів.

США та їхні європейські союзники завершують узгодження пропозиції про 30-денне припинення вогню в Україні, передає Reuters із посиланням на джерела.

У разі відмови Росії від перемир’я Вашингтон і Брюссель планують запровадити нові санкції.

«Проєкт ще не остаточно завершений, але ми на етапі зближення позицій», — повідомив дипломат виданню. За його словами, рішення може бути оголошене «впродовж найближчих годин або днів» і може стосуватися як повного, так і часткового припинення вогню.

Докладніше – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!