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МЗС висловило демарш дипломатам держав, чиї лідери були на параді в Москві

Україна розцінює присутність на параді в Росії вищих посадових осіб іноземних країн як недружній крок.

МЗС висловило демарш дипломатам держав, чиї лідери були на параді в Москві
Сергій Кислиця
Фото: ЕРА/UPG

МЗС висловило демарш низці акредитованих в Україні керівників дипломатичних місій держав, чиї вищі посадові особи були присутні на військовому параді у Москві 9 травня. 

Про це повідомила пресслужба МЗС.

Перший заступник очільника МЗС Сергій Кислиця наголосив, що Україна розцінює присутність на параді в Росії вищих посадових осіб іноземних країн як недружній крок.

Дипломатам наголосили на вагомому внеску українського народу, як і інших народів антигітлерівської коаліції та колишнього СРСР, у перемогу над нацизмом 80 років тому. 

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“Україна не дозволить Росії красти памʼять про минуле, привласнювати колективну перемогу чи применшувати роль українського народу в ній”, - йдеться у повідомленні.

Також Сергій Кислиця нагадав, що РФ продовжує відкидати спроби відновити мир та досі не прийняла пропозицію США щодо повного і безумовного припинення вогню на 30 днів. Водночас Україна пристала на цю пропозицію ще 11 березня. 

“Присутність вищих посадових осіб низки держав на організованих Кремлем заходах не має нічого спільного з вшануванням памʼяті жертв і героїв Другої світової війни, а фактично є наругою над нею, підтримкою сучасної агресії в Європі, загарбницької війни Росії проти України”, - наголосили в МЗС.
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