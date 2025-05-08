Керівники МЗС семи держав підготували спільну публікацію в NYT до річниці перемоги над нацизмом у Європі. Згадали і про РФ

«Путінським історичним маніпуляціям, пропаганді та парадам ми протиставляємо наш єдиний та сильний голос», - наголосив речник українського відомства.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга разом із главами МЗС Естонії, Латвії, Литви, Молдови, Польщі та Чехії опублікували спільну статтю в The New York Times до 80-ї річниці перемоги над нацизмом у Європі.

Як повідомив речник МЗС Георгій Тихий, ініціатором публікації виступила українська сторона. У статті дипломати наголошують на ролі своїх держав у перемозі над нацистською Німеччиною та викладають п’ять ключових уроків Другої світової війни, які, на їхню думку, мають бути враховані при досягненні справедливого миру для України.

«Путінським історичним маніпуляціям, пропаганді та парадам ми протиставляємо наш єдиний та сильний голос, історичні факти, правду про злочини нацистів і радянського режиму», – зазначив Тихий.

У МЗС наголошують, що узгодження тексту між сімома міністерствами було непростим через історичну чутливість теми, однак вдалося досягти єдиної позиції.

У публікації автори наголосили, що «уроки минулого мають вирішальне значення сьогодні», згадуючи російське вторгнення в Україну.

Також міністри підкреслили, що «умиротворення агресора призводить до ще більшої агресії, а не до миру» і назвали поступки з незаконних територіальних претензій «катастрофічною помилкою», згадавши поділ Чехословаччини у 1938 році.

«Здобувши з цього уроку уроки, Україна ніколи не прийме легітимацію російської окупації та анексії будь-якої частини території України. Повага до територіальної цілісності є основним принципом міжнародного права. Не буде жодного сталого миру та безпеки за рахунок народу України, незалежності, суверенітету чи територіальної цілісності», - наголосили автори публікації.

Також дипломати згадали про важливу роль відповідальності за злочин агресії і наголосили, що «відсутність відповідальності породжує майбутні звірства».