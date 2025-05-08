Як не пропустити проблеми з серцем — пояснює кардіологиня Наталія Волкова
Як не пропустити проблеми з серцем — пояснює кардіологиня Наталія Волкова
Росіяни обстріляли Київ балістикою
Росіяни обстріляли Київ балістикою
WP: Україна навряд атакуватиме путінський парад у Москві
WP: Україна навряд атакуватиме путінський парад у Москві
У Києві уламки "шахедів" впали на житлові будинки. Двоє загиблих, є поранені (оновлено)
У Києві уламки "шахедів" впали на житлові будинки. Двоє загиблих, є поранені (оновлено)
Віцепрезидент США Венс раптом висловився за довгостроковий мир в Україні
Віцепрезидент США Венс раптом висловився за довгостроковий мир в Україні
Дрони під Москвою. Важливо бити не лише по військових заводах, а й по моралі ворога
Дрони під Москвою. Важливо бити не лише по військових заводах, а й по моралі ворога
Росіяни порушили самопроголошене "путінське перемир'я"
Росіяни порушили самопроголошене "путінське перемир'я"
Хто очолить повоєнну Україну?
Хто очолить повоєнну Україну?
Два інститути НАМНУ так і не уклали договори з НСЗУ
Два інститути НАМНУ так і не уклали договори з НСЗУ
ГоловнаЕкономікаФінанси

Шмигаль і єврокомісар Кубіліус обговорили оборонну й технологічну співпрацю між Україною та ЄС

Окрему увагу приділили питанню конфіскації заморожених російських активів.

Шмигаль і єврокомісар Кубіліус обговорили оборонну й технологічну співпрацю між Україною та ЄС
Андрюс Кубіліус і Денис Шмигаль
Фото: пресслужба уряду

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч із єврокомісаром з питань оборони та космосу Андрюсом Кубіліусом, під час якої сторони обговорили оборонну та технологічну співпрацю України та ЄС.

За словами Шмигаля, наша держава вітає перші конкретні кроки у впровадженні плану ReArm Europe та представлену Білу книгу щодо майбутнього європейської оборони. "Ці документи відкривають нові можливості для інтеграції нашого оборонно-промислового комплексу до європейського", – зазначив глава уряду.

Support LB.ua

Прем’єр-міністр також висловив сподівання на швидке ухвалення ініціативи SAFE («Безпека та дії для Європи»), до якої Україна прагне долучитися разом з європейськими компаніями.

Під час зустрічі обговорили нарощення оборонної спроможності України, розвиток ОПК та надання військової підтримки з боку ЄС. Окрему увагу приділили питанню конфіскації заморожених російських активів.

"Обговорили конкретні кроки, як змусити Росію платити", – додав Шмигаль.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies